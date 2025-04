O Libertad venceu a segunda partida seguida na fase de grupos da Copa Libertadores. Em jogo realizado nesta terça-feira (8), no estádio Tigo La Huerta, em Assunção, o time paraguaio bateu o Talleres por 2 a 0, chegando aos seis pontos em dois jogos, assumindo a liderança do Grupo D. O São Paulo, clube brasileiro desta chave, tem três pontos, ocupa a segunda posição, e joga nesta quinta (10), contra o Alianza Lima, no Morumbis. O Talleres segue sem marcar pontos.

Como foram os gols de Libertad x Talleres

O "Gumarelo", como é conhecido o Club Libertad, saiu na frente logo aos oito minutos de jogo, com Iván Franco, após jogada ensaiada em cobrança de falta longe da área. O segundo gol foi na etapa final, aos 11 minutos, com Adrián Alcaraz, que saiu do banco durante o jogo, pegou um contra-ataque pela esquerda e chutou na saída do goleiro Herrera.

O que vem por aí

O próximo adversário do Libertad pela Libertadores será o São Paulo, no dia 23 de abril (uma quarta-feira), mais uma vez nio La Huerta. Antes dissp, nesta sexta (11), o Gumarelo recebe o Nacional de Assunção, pelo Torneio Apertura do Paraguai.

O Talleres, por sua vez, vai encarar o River Plate, domingo (13), pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. O próximo compromisso pela Libertadores será no dia 22 (terça), contra o Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva.