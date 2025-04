O Botafogo testou a paciência do torcedor por 89 minutos diante do Carabobo na noite desta terça-feira (8), no Nilton Santos. O time até teve mais volume de jogo, mas abusou dos erros no ataque e sofreu mais do que deveria para vencer a primeira partida na Libertadores. Menos mal que Patrick de Paula, aos 43, e Matheus Martins, aos 52, marcaram os gols da vitória por 2 a 0 e fizeram a festa da torcida.

Como foi Botafogo x Carabobo

Precisando vencer para não começar a se complicar na Libertadores, o Botafogo fez um primeiro tempo com mais domínio de bola do que o Carabobo. Renato Paiva armou o time com quatro jogadores mais ofensivos — Santí Rodríguez, Savarino, Artur e Mastriani —, mas todos abusaram dos erros na frente. Santí perdeu gol inacreditável aos 12, e Mastriani chutou longe em outra boa oportunidade aos 15. Do outro lado, a equipe venezuelana demonstrava organização defensiva e nitidamente jogava apenas para explorar o erro dos cariocas. González era o mais acionado, e teve duas chances no primeiro tempo, mas sem grande perigo.

Mesmo com os erros apresentados no primeiro tempo, Renato Paiva decidiu manter o time. O Botafogo, ao menos, voltou pressionando o Carabobo, mas seguiu errando na frente. Mastriani furou um cabeceio da pequena área aos 2 minutos, o que gerou alguns apupos da arquibancada.

O jogo também teve um lance que gerou muito preocupação em todos que estavam no Nilton Santos. Aos 12, Alex Telles cruzou na área e o zagueiro Neira acabou se chocando de cabeça com Mastriani. Os dois caíram no gramado, e a ambulância do estádio chegou a entrar no gramado. O botafoguense logo se recuperou, mas o defensor venezuelano precisou de um tempo maior de atendimento e acabou saindo na ambulância.

Quando o jogo recomeçou, a partida retomou o desenho anterior, com o Botafogo na pressão, mas criando poucas chances. Nas arquibancadas, a torcida misturava apoio com impaciência. Santi Rodríguez saiu vaiado, e o time em campo parecia não achar alternativas. Achou com a bola parada: aos 43, Patrick de Paula bateu falta rasteiro, a bola desviou no caminho e morreu no canto esquerdo do goleiro Bruera. Já nos acréscimos, aos 52, Matheus Martins fechou o placar em chute transversal.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Botafogo conquistou os primeiros três pontos no Grupo A. O Carabobo, por sua vez, ainda não pontuou. O alvinegro agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro — no sábado (12) encara o Bragantino, fora de casa, pela 3ª rodada. O Botafogo só volta a jogar pela Libertadores no dia 23, quando vai à Argentina enfrentar o Estudiantes.

Mastriani perdeu boas chances no ataque do Botafogo diante do Carabobo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 CARABOBO

2ª RODADA - TAÇA LIBERTADORES - GRUPO A

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 8 de abril de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Patrick de Paula (43'/2ºT) e Matheus Martins (52'/2ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Mateo Ponte (Vitinho), Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Santí Rodríguez (Matheus Martins); Artur, Savarino e Mastriani (Rwan Cruz).

CARABOBO (Técnico: Diego Merino)

Bruera; Bonilla, Neira (Aponte), Norman Rodríguez e Pernía (Franner Lopez); Gustavo González, Matías Núñez, Carlos Ramos (Congo) e Juan Pérez; Berríos (Londoño) e Cañozales (Robert Hernández).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

4️⃣ Quarto árbitro: Juan Andrade (EQU)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)