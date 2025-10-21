O Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto com a LDU, do Equador, marcado para esta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, em partida de ida das semifinais da Libertadores. O elenco viaja nesta tarde e treina na quarta-feira (22) no centro de treinamento da Seleção Equatoriana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Após ativação física no centro de excelência na manhã desta terça-feira (21), os jogadores foram a campo e fizeram atividades técnicas e táticas sob o comando da comissão de Abel Ferreira. Os atletas com mais desgaste físico em razão do jogo contra o Flamengo, no domingo (19), saíram mais cedo.

O goleiro Weverton, com uma fissura na mão direita, realizou trabalhos na parte interna e também no gramado, enquanto o meio-campista Lucas Evangelista e o atacante Paulinho cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

continua após a publicidade

Abel Ferreira não deve fazer grandes alterações para este primeiro duelo da Libertadores. Em relação ao time que entrou em campo contra o Rubro-Negro, apenas Murilo pode retornar ao posto de titular ao lado de Gustavo Gómez, já que Bruno Fuchs não fez uma grande partida.

O provável time do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Carlos Miguel deve seguir entre os titulares do Palmeiras

Depois das movimentações na Academia de Futebol, o goleiro Carlos Miguel, que fez sua estreia pelo clube no último final de semana no Rio de Janeiro, deve seguir entre os titulares, após a lesão na mão de Weverton. O arqueiro valorizou o trabalho do dia a dia e afirmou que pretende ficar no Palmeiras "por um bom tempo".

- O trabalho e a dedicação vêm de anos. Mas, claro, quando cheguei aqui, tive uma dedicação a mais. Estou muito feliz de estar no Palmeiras e pretendo ficar um bom tempo no clube. É o trabalho do dia a dia com o Rogério, com o Thales, com todos os goleiros, nos ajudando. A oportunidade, quando chega, não te avisa uma semana ou três dias antes. Temos muitos jogos, um em cima do outro, e, graças a Deus, estamos brigando por duas competições - disse Carlos Miguel.

O goleiro, contratado na última janela de transferênciascjunto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra, em agosto, disse estar preparado para a responsabilidade de defender a meta palmeirense nestas decisões que vêm pela frente tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro.

- Agora, o mais importante é tentar ir até a final da Libertadores e, com a graça de Deus, conseguir sair com a taça, que é o nosso objetivo. Fico feliz e muito à vontade de estar com meus companheiros. Eles me ajudam bastante e isso me deixa muito leve para jogar. Todo jogo para mim é uma final. Nós, goleiros, não podemos ter um segundo de desatenção, de falta de concentração, porque pode custar um campeonato - completou o jogador.