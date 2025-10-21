Ingressos de Palmeiras x LDU: veja preços e onde comprar

Os ingressos para a partida entre Palmeiras e LDU, do Equador, marcado para a próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, estarão à venda a partir desta quarta-feira (22), às 12h, para os sócios-torcedores Avanti. Confira os preços e onde comprar.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras treina antes de embarcar para o Equador; veja provável escalação

O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda geral, por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) desexta-feira (24).

Preço dos ingresos para o jogo entre Palmeiras e LDU

Geral Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada] Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]

*Preço para torcedores comuns.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

continua após a publicidade

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras