A partida de ida da semifinal entre Flamengo e Racing, pela Libertadores, já conta com grande mobilização do Bepe e das autoridades competentes para proporcionar maior segurança aos torcedores. O protocolo para o duelo decisivo foi definido em reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e envolverá o bloqueio das vias no entorno e novo horário de funcionamento do transporte público.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (22), no Maracanã. A volta será na Argentina, no dia 29, também quarta-feira, no mesmo horário. O vencedor enfrenta LDU ou Palmeiras na final.

Confira a operação para Flamengo x Racing

Acesso

Todos os 71.073 ingressos estão esgotados, inclusive gratuidades, camarotes, cativas e setores vips. Destes, 4 mil foram disponibilizados para a torcida do Racing, que ficará no setor sul do Maracanã.

No dia do jogo, não haverá bilheterias abertas, uma vez que os ingressos são online e a entrada é mediante reconhecimento facial.

Bloqueio de vias

A bandeira Vermelha foi determinada para o jogo entre Flamengo e Racing. Portanto, haverá um bloqueio total de vias no entorno do Maracanã quatro horas antes do jogo, ou seja, a partir de 17h30. Somente o Viaduto Oduvaldo Cozzi ficará aberto até às 18 horas. Não será permitido estacionamento nos erredores do estádio.

Mobilidade

A recomendação é que se utilize o transporte público para o duelo. A Supervia vai operar com trens extras em todos os ramais após a partida partindo da Estação Maracanã. O Metrô Rio vai extender o horário de funcionamento de 1h a 1h30 (dependendo do fluxo), após o término do jogo.

Segurança

O Batalhão de Policiamento em Estádios (Bepe) e o 6º BPM vão operar com 782 profissionais. Já os outros órgãos de segurança e controle urbano, como Guarda Municipal, Polícia Civil, CET-Rio e GPFer, vão atuar com mais de 300 pessoas. Além disso, mais de 660 seguranças particulares serão contratados pelo Maracanã S.A. para ajudar na orientação e segurança do público.

