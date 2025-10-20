Em tempos de gastos na casa das centenas de milhões de qualquer moeda, seja Real, Dólar ou Euro, o feito do Mirassol é uma façanha. Debutante na elite do Campeonato Brasileiro, a equipe se livrou do rebaixamento há cerca de duas semanas e continua brilhando. Mais do que estabilizada na parte de cima da tabela, a equipe comandada por Rafael Guanaes está próxima de uma vaga na Copa Libertadores. E com números financeiros de universos que fazem da equipe intrusa no meio.

À frente de times como o atual campeão do país e do continente e de um atual semifinalista do mundo, o Mirassol está atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E isso com elenco de valor que chega a mais de nove vezes menos, no caso da comparação com o líder do Brasileirão. Os dados a seguir são do site especializado Transfermarkt.

Veja o valor de mercado dos elencos do G4

Palmeiras: € 212,15 milhões Flamengo: € 195,9 milhões Cruzeiro: € 125,65 mihões Mirassol: € 22,53 milhões

Outra forma de ver a façanha do time-surpresa do Brasileirão está na folha salarial. Enquanto o Flamengo paga US$ 64,75 milhões por ano, o Mirassol gasta US$ 6,8 milhões anuais. São os dois times de cada ponta da tabela. E com uma diferença que passa de nove vezes nos ordenados. Isso de acordo com o Capology, outro site especializado.

As atuações no mercado de transferências também exemplificam as diferenças. Enquanto os outros integrantes do G4 gastam milhões, a surpresa do Brasileirão 2025 opta por operações menos onerosas. Veja como foram contratados os jogadores do Mirassol que chegaram para a atual temporada.

Contratados pelo Mirassol em 2025 e que seguem no elenco

Bruno Bertinatto - empréstimo junto à Portuguesa

Walter - sem contrato

Felipe Jonathan - empréstimo

Daniel Borges - sem contrato

Jemmes - empréstimo com posterior opção de compra exercida. Valor não revelado

Reinaldo - transferência livre

Gabriel Knesowitsch - empréstimo

Guilherme Marques - transferência livre

José Aldo - empréstimo

Yago Felipe - empréstimo junto ao Bahia

Roni - negociação junto ao Corinthians / estava fora dos planos

Shaylon - cerca de R$ 1 milhão

Matheus Sales - não informado

Matheus Bianqui - empréstimo

Alesson - empréstimo

Renato Marques - empréstimo

Chico da Costa - empréstimo com opção de compra

Carlos Eduardo - rescisão amigável com o Vitória

Maceió - empréstimo

Edson Carioca - empréstimo

Maiores gastos por times na janela mais recente

Cruzeiro: Keny Arroyo (R$ 50 milhões)

Flamengo: Samuel Lino (R$ 141,5 milhões)

Palmeiras: Ramón Sosa (R$ 80,3 milhões)