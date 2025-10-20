menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Mirassol se aproxima da Libertadores como fenômeno financeiro; entenda

Debutante na elite do Brasileiro, time supera concorrentes de gastos superiores

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
18:46
Mirassol estreia na elite nacional encaminhando vaga na Libertadores
imagem cameraMirassol estreia na elite nacional encaminhando vaga na Libertadores
Em tempos de gastos na casa das centenas de milhões de qualquer moeda, seja Real, Dólar ou Euro, o feito do Mirassol é uma façanha. Debutante na elite do Campeonato Brasileiro, a equipe se livrou do rebaixamento há cerca de duas semanas e continua brilhando. Mais do que estabilizada na parte de cima da tabela, a equipe comandada por Rafael Guanaes está próxima de uma vaga na Copa Libertadores. E com números financeiros de universos que fazem da equipe intrusa no meio.

À frente de times como o atual campeão do país e do continente e de um atual semifinalista do mundo, o Mirassol está atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E isso com elenco de valor que chega a mais de nove vezes menos, no caso da comparação com o líder do Brasileirão. Os dados a seguir são do site especializado Transfermarkt.

Veja o valor de mercado dos elencos do G4

  1. Palmeiras: € 212,15 milhões
  2. Flamengo: € 195,9 milhões
  3. Cruzeiro: € 125,65 mihões
  4. Mirassol: € 22,53 milhões

Outra forma de ver a façanha do time-surpresa do Brasileirão está na folha salarial. Enquanto o Flamengo paga US$ 64,75 milhões por ano, o Mirassol gasta US$ 6,8 milhões anuais. São os dois times de cada ponta da tabela. E com uma diferença que passa de nove vezes nos ordenados. Isso de acordo com o Capology, outro site especializado.

As atuações no mercado de transferências também exemplificam as diferenças. Enquanto os outros integrantes do G4 gastam milhões, a surpresa do Brasileirão 2025 opta por operações menos onerosas. Veja como foram contratados os jogadores do Mirassol que chegaram para a atual temporada.

Contratados pelo Mirassol em 2025 e que seguem no elenco

  • Bruno Bertinatto - empréstimo junto à Portuguesa
  • Walter - sem contrato
  • Felipe Jonathan - empréstimo
  • Daniel Borges - sem contrato
  • Jemmes - empréstimo com posterior opção de compra exercida. Valor não revelado
  • Reinaldo - transferência livre
  • Gabriel Knesowitsch - empréstimo
  • Guilherme Marques - transferência livre
  • José Aldo - empréstimo
  • Yago Felipe - empréstimo junto ao Bahia
  • Roni - negociação junto ao Corinthians / estava fora dos planos
  • Shaylon - cerca de R$ 1 milhão
  • Matheus Sales - não informado
  • Matheus Bianqui - empréstimo
  • Alesson - empréstimo
  • Renato Marques - empréstimo
  • Chico da Costa - empréstimo com opção de compra
  • Carlos Eduardo - rescisão amigável com o Vitória
  • Maceió - empréstimo
  • Edson Carioca - empréstimo

Maiores gastos por times na janela mais recente

  • Cruzeiro: Keny Arroyo (R$ 50 milhões)
  • Flamengo: Samuel Lino (R$ 141,5 milhões)
  • Palmeiras: Ramón Sosa (R$ 80,3 milhões)
Time do Mirassol (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)
Mirassol se aproxima da Libertadores como fenômeno financeiro (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)

circulo com pontos dentroTudo sobre

