Mirassol se aproxima da Libertadores como fenômeno financeiro; entenda
Debutante na elite do Brasileiro, time supera concorrentes de gastos superiores
Em tempos de gastos na casa das centenas de milhões de qualquer moeda, seja Real, Dólar ou Euro, o feito do Mirassol é uma façanha. Debutante na elite do Campeonato Brasileiro, a equipe se livrou do rebaixamento há cerca de duas semanas e continua brilhando. Mais do que estabilizada na parte de cima da tabela, a equipe comandada por Rafael Guanaes está próxima de uma vaga na Copa Libertadores. E com números financeiros de universos que fazem da equipe intrusa no meio.
À frente de times como o atual campeão do país e do continente e de um atual semifinalista do mundo, o Mirassol está atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E isso com elenco de valor que chega a mais de nove vezes menos, no caso da comparação com o líder do Brasileirão. Os dados a seguir são do site especializado Transfermarkt.
Veja o valor de mercado dos elencos do G4
- Palmeiras: € 212,15 milhões
- Flamengo: € 195,9 milhões
- Cruzeiro: € 125,65 mihões
- Mirassol: € 22,53 milhões
Outra forma de ver a façanha do time-surpresa do Brasileirão está na folha salarial. Enquanto o Flamengo paga US$ 64,75 milhões por ano, o Mirassol gasta US$ 6,8 milhões anuais. São os dois times de cada ponta da tabela. E com uma diferença que passa de nove vezes nos ordenados. Isso de acordo com o Capology, outro site especializado.
As atuações no mercado de transferências também exemplificam as diferenças. Enquanto os outros integrantes do G4 gastam milhões, a surpresa do Brasileirão 2025 opta por operações menos onerosas. Veja como foram contratados os jogadores do Mirassol que chegaram para a atual temporada.
Contratados pelo Mirassol em 2025 e que seguem no elenco
- Bruno Bertinatto - empréstimo junto à Portuguesa
- Walter - sem contrato
- Felipe Jonathan - empréstimo
- Daniel Borges - sem contrato
- Jemmes - empréstimo com posterior opção de compra exercida. Valor não revelado
- Reinaldo - transferência livre
- Gabriel Knesowitsch - empréstimo
- Guilherme Marques - transferência livre
- José Aldo - empréstimo
- Yago Felipe - empréstimo junto ao Bahia
- Roni - negociação junto ao Corinthians / estava fora dos planos
- Shaylon - cerca de R$ 1 milhão
- Matheus Sales - não informado
- Matheus Bianqui - empréstimo
- Alesson - empréstimo
- Renato Marques - empréstimo
- Chico da Costa - empréstimo com opção de compra
- Carlos Eduardo - rescisão amigável com o Vitória
- Maceió - empréstimo
- Edson Carioca - empréstimo
Maiores gastos por times na janela mais recente
- Cruzeiro: Keny Arroyo (R$ 50 milhões)
- Flamengo: Samuel Lino (R$ 141,5 milhões)
- Palmeiras: Ramón Sosa (R$ 80,3 milhões)
