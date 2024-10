Torcedor do Peñarol faz gesto racista em jogo contra o Botafogo

Torcedor do Peñarol (de amarelo, perto da bandeira) faz gesto racista no Nilton Santos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 00:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Um torcedor do Peñarol foi flagrado fazendo gesto racista durante o duelo com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O jogo, válido pela ida das semifinais da Libertadores, terminou com a goleada do Glorioso por 5 a 0, nesta quarta-feira (23).

Em imagens divulgadas pelo portal ge, um homem com camisa do time uruguaio aparece imitando macaco em direção a um gandula. O ocorrido se deu durante a comemoração do segundo gol do Glorioso, marcado por Barboza, no segundo tempo da partida. Na sequência, o gandula foi retirado do gramado.

Além do caso de racismo, torcedores do Peñarol foram responsáveis por confusão após o apito final. Alguns uruguaios arrancaram cadeiras do estádio, e a polícia reagiu para reprimir os atos dos visitantes. Gerou-se tumulto na saída, pois um grupo tentava deixar o Nilton Santos antes do permitido.

Torcedores do Peñarol levam caos e vandalismo ao Recreio

Na tarde desta quarta-feira (23), torcedores do Peñarol criaram cenas de terror na orla da Praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mesas e cadeiras de plástico foram usadas como armas e escudos durante o confronto. Uma moto e um ônibus foram incendiados.