Web vai à loucura com goleada do Botafogo: ‘Futebol de campeão’

Savarino comemora gol pelo Botafogo diante do Peñarol (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 23:40 • Rio de Janeiro (RJ)

A goleada do Botafogo sobre o Peñarol nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, gerou repercussão na web. A grande atuação do Glorioso, sobretudo no segundo tempo, rendeu elogios de torcedores de diferentes times.

▶️ Presidente do Peñarol diz que ônibus foi atacado: ‘Isso é o Brasil’

▶️ Rua de fogo e faixas de apoio: confira a chegada do Botafogo

Via redes sociais, internautas reagiram aos cinco gols marcados pelo Alvinegro em espaço de 24 minutos. Savarino (duas vezes), Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus balançaram as redes no Estádio Nilton Santos. Comentários sobre o futebol apresentado pelo Botafogo tomaram conta do X (antigo Twitter) ainda durante a segunda etapa do duelo com o Peñarol.

Confira abaixo publicações de torcedores sobre a goleada do Botafogo sobre o Peñarol:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PEÑAROL

Jogo 1 de 2 - SEMIFINAL COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 VAR: Yadir Acuña (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus.

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Milans, Méndez, Rodríguez e Olivera; García, Darias, Perez, Leo Fernández e Báez; Silvera.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Savarino comemora gol pelo Botafogo diante do Peñarol (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)