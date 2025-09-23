menu hamburguer
Lance! Biz

Streaming lança série para ‘acalmar’ torcedores durante Libertadores e Sul-Americana

Conteúdo chega à plataforma para ajudar os apaixonados por Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
14:42
Atualizado há 2 minutos
Vitor Roque - Palmeiras x River
imagem cameraPalmeiras x River Plate, pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
O Disney+ lançou uma campanha voltada aos torcedores que acompanham as quartas de final da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. A iniciativa oferece episódios de meditação guiada em formato de podcast, disponíveis no Spotify, com o objetivo de ajudar os fãs a lidarem com a ansiedade durante os jogos de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras.

Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O conteúdo foi feito em parceria com Pedro Engler, criador do Projeto Meditar. O popular instrutor de meditação usa abordagem acolhedora para que as pessoas aliviem a ansiedade e possui mais 12 milhões de visualizações em seus podcasts. 

Os conteúdos unem técnicas de respiração e exercícios de mindfulness a estatísticas e informações positivas sobre os clubes classificados, criando uma experiência de relaxamento especialmente pensada para o clima de tensão que antecede os jogos da Libertadores e Sul-Americana.

Pedro comemora gol no jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores
Pedro comemora seu gol durante partida contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O projeto ainda traz ilustrações exclusivas do artista Tauba, inspiradas em mandalas, que representam cada time participante e reforçam a identidade visual da ação. Além disso, os programas esportivos da ESPN exibem QR Codes em tela que direcionam o público diretamente para os podcasts.

A ação também envolve influenciadores, que receberam um kit especial de relaxamento com chás calmantes e itens aromáticos, reforçando de maneira leve e bem-humorada a proposta de transformar a ansiedade da torcida em momentos de tranquilidade.

Datas das eliminatórias da Libertadores

  • Oitavas de final: 13 e 20 de agosto;
  • Quartas de final: 17 e 24 de setembro;
  • Semifinais: 22 e 29 de outubro;
  • Final: 29 de novembro;

