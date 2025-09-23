O Disney+ lançou uma campanha voltada aos torcedores que acompanham as quartas de final da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. A iniciativa oferece episódios de meditação guiada em formato de podcast, disponíveis no Spotify, com o objetivo de ajudar os fãs a lidarem com a ansiedade durante os jogos de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O conteúdo foi feito em parceria com Pedro Engler, criador do Projeto Meditar. O popular instrutor de meditação usa abordagem acolhedora para que as pessoas aliviem a ansiedade e possui mais 12 milhões de visualizações em seus podcasts.

Os conteúdos unem técnicas de respiração e exercícios de mindfulness a estatísticas e informações positivas sobre os clubes classificados, criando uma experiência de relaxamento especialmente pensada para o clima de tensão que antecede os jogos da Libertadores e Sul-Americana.

continua após a publicidade

Pedro comemora seu gol durante partida contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O projeto ainda traz ilustrações exclusivas do artista Tauba, inspiradas em mandalas, que representam cada time participante e reforçam a identidade visual da ação. Além disso, os programas esportivos da ESPN exibem QR Codes em tela que direcionam o público diretamente para os podcasts.

A ação também envolve influenciadores, que receberam um kit especial de relaxamento com chás calmantes e itens aromáticos, reforçando de maneira leve e bem-humorada a proposta de transformar a ansiedade da torcida em momentos de tranquilidade.

continua após a publicidade

Datas das eliminatórias da Libertadores