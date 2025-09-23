Flamengo chega na Argentina para decisão na Libertadores

LA PLATA (ARG) — A delegação do Flamengo desembarcou na Argentina na noite desta terça-feira (23), dois dias antes do jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes. O avião fretado pelo clube carioca pousou em um dos aeroportos de Buenos Aires. Em seguida, jogadores e membros da comissão técnica seguiram de ônibus para a cidade de La Plata, onde ficarão concentrados para o duelo decisivo. O percurso levou cerca de uma hora.

continua após a publicidade

➡️ Argentinos se revoltam com ‘retorno’ de Plata, do Flamengo: ‘Sempre’

A chegada ao hotel aconteceu por volta das 20h45. O esquema de segurança no local é rigoroso, inclusive para entrada da imprensa, e não é permitida presença de torcedores rubro-negros e rivais. O estabelecimento fica dentro de um condomínio, cujo portão fica a cerca de 2km do acesso à hospedagem.

Para o confronto de quinta-feira (25), o técnico Filipe Luís comandará um treinamento em solo argentino. A equipe viajou logo após o treino realizado pela manhã, no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

A logística definida pela diretoria inclui uma atividade na tarde de quarta-feira (24), no centro de treinamento do Defensa y Justicia, em Florencio Varela, com o objetivo de ajustar os últimos detalhes antes do jogo.

➡️ Torcedores do Flamengo celebram novidade nos relacionados contra Estudiantes: ‘Agora vai’

Flamengo conta com reforço importante para esse confronto

A principal novidade na lista de relacionados é o retorno do meia Jorginho. Recuperado de um problema físico, o jogador foi liberado pelo departamento médico e tem grandes chances de iniciar a partida como titular.

continua após a publicidade

Após o duelo de quinta-feira, o elenco permanecerá em solo argentino para mais um treinamento no CT do Defensa y Justicia. No sábado, a delegação viaja diretamente para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians no domingo, na Neo Química Arena. Antes da partida pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores treinarão no Centro de Treinamento da Barra Funda, do São Paulo.

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo joga por um empate para garantir a vaga na semifinal da Libertadores. Caso seja derrotado pelos argentinos por um gol de diferença, a decisão da classificação será definida nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pedro na chegada do Flamengo no hotel em La Plata, antes de partida contra o Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real