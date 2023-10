O Estádio Mário Filho, apelidado de "Maracanã", foi construído em 1950 e tem capacidade para 74 mil pessoas. É a casa atual do Flamengo e do próprio Fluminense e já recebeu finais da Libertadores, em 1981, 2008 e 2020, além de duas finais de Copa do Mundo, em 1950 e 2014.