Ao contrário de 2020, quando a Conmebol assumiu o controle do Maracanã 20 dias antes da final entre Palmeiras e Santos, a entidade fechará o estádio 13 dias antes da decisão, entre a madrugada do dia 22 e o dia 23 de outubro. A Conmebol só antecipará sua programação para o estádio caso o gramado do Maracanã volte a apresentar inconsistências.