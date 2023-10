Está chegando a hora. A final da Libertadores da América de 2023 será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro. Mais uma vez, a decisão será em jogo único.



O Maracanã já sediou a final da Libertadores de 2020, vencida pelo Palmeiras contra o Santos. Na ocasião, o estádio recebeu apenas alguns convidados nas arquibancadas por conta das restrições da pandemia da covid-19. Montevidéu recebeu a decisão do torneio em 2021, entre Flamengo e Palmeiras.