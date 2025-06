Conmebol define datas do Fortaleza nas oitavas da Libertadores

O Fortaleza terá pela frente o Vélez Sarsfield-ARG nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2025. A Conmebol definiu, na tarde desta terça-feira (3), as datas e horários dos confrontos internacionais.

O sorteio da Conmebol, que aconteceu nesta semana, também definiu o chaveamento que será aplicado ao longo do torneio. Assim, caso se classifique para as quartas, o Fortaleza terá pela frente Peñarol-URU ou Racing-ARG.

Fortaleza na Libertadores: datas das oitavas

O primeiro jogo entre Fortaleza e Vélez acontecerá no dia 12 de agosto (terça-feira), na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília). O embate terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como o Tricolor avançou em segundo no seu grupo, o clube decidirá fora de casa. O jogo de volta será realizado no dia 19 de agosto (terça-feira), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), com transmissão da ESPN e do Disney+.

Fortaleza na Libertadores: segunda participação nas oitavas

O Fortaleza disputará as oitavas de final da Libertadores pela segunda vez em sua história. Na primeira, em 2022, o time encarou o Estudiantes-ARG. Depois do empate por 1 a 1 em seus domínios, o Tricolor perdeu por 3 a 0 fora de casa e foi eliminado.

Fortaleza na Libertadores: valor por ida às oitavas

Após a classificação para as oitavas de final da Libertadores, cada equipe embolsa uma premiação fixa de US$ 1,25 milhão, o que equivale a cerca de R$ 7 milhões na cotação atual. O valor total obtido pelo Fortaleza na competição já está em US$ 4.58 milhões, montante que equivale a aproximadamente R$ 25,9 milhões para os cofres do clube.