Quanto custa ir para a final da Libertadores em Lima? Veja valores

Com a definição do chaveamento da Libertadores, muitos torcedores já começam a sonhar com a possibilidade de acompanhar a final do torneio, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A capital peruana foi escolhida pela Conmebol para receber a decisão única desta edição, repetindo o feito de 2019, quando o Flamengo conquistou seu bicampeonato continental.

A entidade sul-americana ainda não anunciou qual será o estádio da partida, mas a expectativa é de grande público, principalmente com a presença garantida de seis clubes brasileiros nas oitavas: Botafogo, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Internacional e Palmeiras.

✈️ Passagens aéreas: quanto custa viajar até Lima?

O custo da viagem varia bastante conforme a cidade de origem. Quem pretende embarcar de São Paulo encontra passagens a partir de R$ 2.000, considerando ida na quinta-feira (27/11) e retorno no domingo (30/11).

Já para quem parte do Rio de Janeiro, o preço médio sobe para cerca de R$ 3.000 nas mesmas datas. A alta demanda próxima à final pode fazer esses valores aumentarem nos próximos meses.

🎟️ Ingressos: quanto deve custar a entrada?

Embora a Conmebol ainda não tenha divulgado os valores oficiais dos ingressos para a final de 2025, é possível ter uma ideia com base nos preços praticados na última edição. Em 2024, as entradas custavam entre R$ 350 (setores populares) e R$ 2.200 (categorias premium), conforme o local no estádio e os benefícios oferecidos.

A tendência é que a faixa de preços se mantenha semelhante, mas com possibilidade de ajustes por conta da inflação e demanda.

🏨 Hospedagem: onde ficar e quanto pagar?

Na região turística de Lima, especialmente em bairros como Miraflores e Barranco, é possível encontrar hotéis com diárias a partir de R$ 200. Assim, uma estadia de três noites pode custar cerca de R$ 600 por pessoa, em acomodações mais simples.

Já quem busca hotéis de categoria superior deve preparar o bolso: valores podem ultrapassar R$ 500 por noite, especialmente em datas de grande movimentação turística como a final da Libertadores.

💸 Quanto custa a viagem completa?

➡️ Passagem aérea: R$ 2.000 a R$ 3.000

➡️ Ingresso: R$ 350 a R$ 2.200

➡️ Hospedagem (3 noites): R$ 600 a R$ 1.500

Ou seja, o gasto total para um torcedor pode variar de R$ 2.950 (no cenário mais econômico) até mais de R$ 6.700, dependendo das escolhas e conforto desejado.

⚽ Brasileiros seguem vivos na busca pelo título

Seis brasileiros seguem na disputa: Botafogo, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Internacional e Palmeiras. O futebol nacional tenta ampliar o domínio recente e conquistar a sétima taça consecutiva na competição.

Agora, resta aguardar o desfecho do mata-mata e saber quais torcedores terão motivos para fazer as malas rumo a Lima.

