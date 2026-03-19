A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (19) os valores detalhados de premiação da Copa Libertadores e Sul-Americana 2026. O torneio terá um aumento na premiação total, o maior da história, como divulgou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

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O anúnciou feito foi no valor de U$ 25 milhões apenas pelo título, dentro de um total de U$ 316 milhões, com possibilidade de o campeão superar U$ 40 milhões na campanha, considerando as bonificações por fases anteriores. Já na Sul-Americana, o valor é menor, e pagará U$ 10 milhões ao vencedor, e mais de U$ 16 milhões, considerando todas as fases até o título.

Abaixo, confira os valores que os times vão receber à medida que avançarem de fase na Libertadores e Sul-Americana.

Premiação da Libertadores 2026

Primeira fase: U$ 400.000 - R$ 2 milhões

Segunda fase: U$ 500.000 - R$ 2,6 milhões

Terceira fase: U$ 600.000 - R$ 3,1 milhões

Fase de grupos: U$ 1.000.000 - R$ 5,2 milhões

Por vitória na FG: U$ 340.000 - R$ 1,7 milhões

Oitavas de final: U$ 1.250.000 - R$ 6,5 milhões

Quartas de final: U$ 1.700.000 - R$ 8,8 milhões

Semifinal: U$ 2.300.000 - R$ 12 milhões

Vice-campeão: U$ 7.000.000 - R$ 36,5 milhões

Campeão: U$ 25.000.000 - R$ 130,5 milhões

Premiação da Sul-Americana 2026

Primeira fase (local): U$ 225.000 - R$ 1,2 milhões

Primeira fase (visitante): U$ 250.000 - R$ 1,3 milhões

Fase de grupos: U$ 300.000 - R$ 1,6 milhões

Vitória na FG: U$ 125.000 - R$ 652 mil

Playoffs: U$ 500.000 - R$ 2,6 milhões

Oitavas de final: U$ 600.000 - R$ 3,1 milhões

Quartas de final: U$ 700.000 - R$ 3,7 milhões

Semifinal: U$ 800.000 - R$ 4,2 milhões

Vice-campeão: U$ 2.500.000 - R$ 13 milhões

Campeão: U$ 10.000.000 - R$ 52,2 milhões

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Aumentos nos valores da Libertadores e Sul-Americana

Em 2025, o valor apenas do título da Libertadores era de U$ 24 milhões, um a menos que neste ano. Da Sul-Americana o aumento foi maior: de U$ 6,5 milhões no ano passado, para U$ 10 milhões agora.

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Alejandro Domínguez anunciou que a final da Libertadores 2026 acontecerá no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A data prevista para a decisão em jogo único é 28 de novembro, em horário ainda a ser ser definido.

Já a final da Sul-Americana 2026 acontecerá no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. A data prevista para a decisão em jogo único é 21 de novembro, em horário também a ser ser definido.

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