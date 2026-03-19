Libertadores 2026 tem grupos definidos após sorteio; confira
Os 32 clubes participantes conheceram seus caminhos rumo à decisão
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A Copa Libertadores de 2026 deu um passo decisivo nesta quinta-feira (19) com a definição dos grupos. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os 32 clubes participantes conheceram seus caminhos rumo à decisão — que já tem palco definido: o histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, receberá a grande final no dia 28 de novembro. O Brasil chega forte à disputa, com seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.
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O evento organizou os times em oito grupos de quatro equipes, distribuídos a partir do ranking da entidade sul-americana. A divisão em potes respeita critérios técnicos, e cada chave conta com um representante de cada nível. Havia apenas uma limitação no regulamento: clubes do mesmo país não podiam cair no mesmo grupo, a menos que um deles viesse da fase preliminar — cenário que não se aplicava aos brasileiros nesta edição.
Os grupos da Copa Libertadores de 2026:
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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Mais detalhes sobre o torneio
O futebol brasileiro chega ainda mais credenciado para a disputa da Libertadores de 2026 após um domínio recente no continente: o país venceu as últimas sete edições do torneio. Nesse período, o Flamengo levantou a taça três vezes, enquanto o Palmeiras conquistou o título em duas oportunidades. Fluminense e Botafogo também marcaram presença nessa sequência vitoriosa, cada um com uma conquista, consolidando a hegemonia nacional na principal competição de clubes da América do Sul.
O sorteio desta quinta marcou o encerramento do processo de formação da fase de grupos, que será disputada entre abril e maio. A partir daí, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, previsto para começar em agosto.
Calendário da Libertadores 2026:
- 1ª rodada: 7 a 9 de abril
- 2ª rodada: 14 a 16 de abril
- 3ª rodada: 28 a 30 de abril
- 4ª rodada: 5 a 7 de maio
- 5ª rodada: 19 a 21 de maio
- 6ª rodada: 26 a 28 de maio
- Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
- Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
- Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
- Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
- Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro
- Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro
- Final: 28 de novembro
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