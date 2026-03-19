Libertadores 2026 tem grupos definidos após sorteio; confira

A Copa Libertadores de 2026 deu um passo decisivo nesta quinta-feira (19) com a definição dos grupos. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os 32 clubes participantes conheceram seus caminhos rumo à decisão — que já tem palco definido: o histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, receberá a grande final no dia 28 de novembro. O Brasil chega forte à disputa, com seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

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O evento organizou os times em oito grupos de quatro equipes, distribuídos a partir do ranking da entidade sul-americana. A divisão em potes respeita critérios técnicos, e cada chave conta com um representante de cada nível. Havia apenas uma limitação no regulamento: clubes do mesmo país não podiam cair no mesmo grupo, a menos que um deles viesse da fase preliminar — cenário que não se aplicava aos brasileiros nesta edição.

Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

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Mais detalhes sobre o torneio

O futebol brasileiro chega ainda mais credenciado para a disputa da Libertadores de 2026 após um domínio recente no continente: o país venceu as últimas sete edições do torneio. Nesse período, o Flamengo levantou a taça três vezes, enquanto o Palmeiras conquistou o título em duas oportunidades. Fluminense e Botafogo também marcaram presença nessa sequência vitoriosa, cada um com uma conquista, consolidando a hegemonia nacional na principal competição de clubes da América do Sul.

Arrascaeta e demais jogadores do Flamengo levantam troféu da Copa Libertadores de 2025 (Foto: Marco Galvão / Zimel Press / Gazeta Press)

O sorteio desta quinta marcou o encerramento do processo de formação da fase de grupos, que será disputada entre abril e maio. A partir daí, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, previsto para começar em agosto.

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Calendário da Libertadores 2026: