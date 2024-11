Por que o Atlético-MG vai usar o uniforme principal contra o Botafogo na Libertadores?

Atlético-MG e Botafogo decidem o campeão da Libertadores neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. De acordo com o regulamento da Conmebol, o Galo tem o direito de usar seu uniforme principal na partida por ser o mandante do jogo. O time mineiro teve uma campanha melhor que a do Botafogo.

O regulamento diz que a final, decidida em jogo único, será mandada pelo time A, sendo esse o clube que venceu a semifinal e teve o melhor desempenho entre os 16 classificados da fase de grupos para o mata-mata. O time A - mandante da final - no confronto deste sábado, portanto é o Atlético-MG. O Galo somou 15 pontos em seis jogos na fase de grupos. Foram cinco vitórias e uma derrota, com 14 gols marcados e seis gols sofridos. Já o Botafogo somou 10 pontos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Sete gols marcados e seis sofridos.

Como o Atlético-MG chega para a final da Libertadores?

O momento do Galo não é bom. O time não vence uma partida desde de o jogo de ida pela semifinal da Libertadores, quando bateu o River Plate por 3 a 0, no dia 22 de outubro - mais de um mês atrás. No total são 10 jogos sem vencer, seis deles sendo derrotas.

Como chega o Botafogo?

Depois de um momento difícil, com três empates seguidos no Brasileirão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 1, fora do casa. O Alviverde é rival direto do Glorioso na briga pelo título e a vitória com autoridade dá moral para o time chegar na final da Libertadores com confiança.