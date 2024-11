Ex-Botafogo revela expectativa para final da Libertadores: ‘Torcendo de longe’

O Botafogo vive um dos mais importantes capítulos de sua história neste sábado (30), quando enfrentará o Atlético-MG na decisão da Copa Libertadores. A expectativa para alcançar a “Glória Eterna” pela primeira vez move bem mais que a torcida e os personagens em campo no Más Monumental: o meia uruguaio Diego Hernández, emprestado pelo Glorioso ao León, do México, revelou grande expectativa para a partida em entrevista ao Lance!

Aos 24 anos, o atleta afirmou ter muito carinho pelo período vivido no clube e reforçou a torcida pelo Fogão em Buenos Aires, apesar da distância de mais de 7 mil quilômetros:

— É muito gratificante ver onde o Botafogo chegou, sigo acompanhando e torcendo pelo clube mesmo de longe. O clube é muito grande, tenho um carinho pelos funcionários, meus antigos companheiros e especialmente pela torcida. Sem eles, o Botafogo não estaria onde está - afirmou o uruguaio.

Independente do resultado na decisão, o atleta valorizou o trabalho realizado pelo Botafogo nos últimos anos e cravou que o futuro do clube terá ainda mais oportunidades como a do próximo sábado.

— Tenho certeza que o Botafogo vai chegar em mais finais ou disputar no topo em outros campeonatos. Falo isso porque eu estive lá e conheço muito bem o foco do clube, comissão e jogadores. Sei do trabalho, dedicação e empenho de todos que estão lá. Sigo acompanhando daqui e estou na torcida para o Botafogo sair campeão da Libertadores, os torcedores merecem muito.

Diego Hernández em ação pelo Botafogo (Foto: Divulgação)

No México desde agosto, emprestado pelo Botafogo, o meia tem um início de passagem promissor: são dois gols e duas assistências em 13 partidas, todas disputadas pela Apertura da liga mexicana. O vínculo do jogador com o León vai até julho de 2025, e o clube poderá efetuar a opção de compra.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam pela decisão da Copa Libertadores neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Más Monumental, em Buenos Aires.

