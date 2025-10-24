Piquerez lamenta apagão do Palmeiras no 1° tempo contra a LDU: 'Tudo que não planejamos'

O irreconhecível Palmeiras que foi derrotado por 3 a 0 pela LDU na noite desta quinta-feira (23), em Quito, no Equador, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores, terá uma missão muito difícil na semana que vem se quiser a vaga na decisão do torneio. O time de Abel Ferreira sofreu todos os gols ainda no primeiro tempo, o que raramente acontece.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras é dominado pela LDU e perde invencibilidade na Libertadores

- A verdade é que o primeiro tempo foi tudo que não planejamos. O fator altitude conta muito aqui na casa deles, tomamos três gols, mas agora é acreditar na semana que vem, na nossa casa e com a nossa torcida - disse Piquerez, após a derrota fora de casa.

O volante Andreas Pereira foi outro atleta que lamentou o "apagão" sofrido pelo time, que teve dificuldades técnicas, táticas e também em relação à altitude do local. O camisa 8 também explicou o lance do pênalti no início da partida.

continua após a publicidade

- Acho que a gente sofreu os três gols muito rápido... Sobre o lance (do pênalti), foi um um lance com a bola muito, muito perto de mim. Eu tentei recolher o braço o máximo possível. Mas é isso, a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito - disse Andreas Pereira.

- A gente vai analisar, vamos ver os vídeos do que a gente fez de errado para fazer um jogo perfeito com muita humildade. E a gente sabe que nada é impossível no futebol. A atitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator, então a gente não pode dar desculpa. A gente tem que trabalhar, melhorar e a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito na volta com muita humildade, muita fé. E a gente sabe que com o nosso torcedor em casa a gente pode fazer as coisas acontecer - finalizou o camisa 8.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (29) para tentar reverter o placar contra a LDU. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), e para avançar, o Verdão precisará vencer por quatro gols de diferença, enquanto três gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória por menos que isso, o time estará eliminado.