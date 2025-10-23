Declaração de Gabriel Jesus enlouquece torcedores do Palmeiras: 'Volta logo'

Fora dos gramados há nove meses, Gabriel Jesus voltou a ser relacionado pelo Arsenal após se recuperar de uma lesão no joelho. Em entrevista à revista "Placar", o atacante abriu o jogo sobre as sondagens que recebe, falou sobre um possível retorno ao futebol brasileiro e deu prioridade ao Palmeiras. No entanto, o camisa 9 reforçou que hoje a ideia é permanecer nos Gunners.

- O interesse do Palmeiras sempre vai existir, tanto da parte deles quanto da minha. Mas não houve nada formal. É o interesse natural de um menino que veio da base do Palmeiras, foi para a Europa e, obviamente, tem o desejo de voltar um dia. Todos no clube sabem disso - disse, antes de concluir.

- Não, não. Obviamente, que eu… Eu sou jogador, e é um pouco mais difícil falar, mas quando eu sentir vontade de voltar ao Brasil, que não é o caso hoje, o meu desejo é e sempre será o Palmeiras - comentou Gabriel Jesus.

Com contrato até 2027, Gabriel Jesus pretende cumprir todo seu vínculo com o clube inglês. No entanto, os torcedores palmeirenses se animaram com a declaração do atacante revelado nas categorias de base do clube. Um dos internautas acredita que é questão de tempo para o atacante voltar a vestir a camisa do Palmeiras. Confira abaixo.

Gabriel Jesus pode voltar ao Palmeiras?

Com pouco espaço com Arteta, Gabriel Jesus está com seu futuro em jogo, e o Arsenal já tem um plano para o atacante. De acordo com os jornalistas Bruno Andrade e André Hernan, os Gunners vão negociar o brasileiro na janela de transferências de janeiro. Inclusive, um retorno ao Brasil estaria em pauta, com Palmeiras e Flamengo como interessados.

Durante o programa "Fala a Fonte", exibido no canal de YouTube da ESPN, desta segunda-feira (13), a dupla de jornalistas destacou o desejo de Gabriel Jesus em permanecer no futebol europeu, afastando, em primeiro momento, um retorno ao Brasil.

