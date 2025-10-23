menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Abel altera escalação do Palmeiras para enfrentar a LDU na Libertadores

Verdão encara rival fora de casa na noite desta quinta-feira (23) e decide vaga dentro do Allianz Parque

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
20:20
Flaco Lopez e Vitor Roque comemoram gol do Palmeiras sobre River Plate (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraFlaco Lopez e Vitor Roque comemoram gol do Palmeiras sobre River Plate (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras terá novidades na escalação para enfrentar a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão possui a vantagem de decidir a eliminatória com o apoio de sua torcida no Allianz Parque.

continua após a publicidade

+ Palmeiras visita LDU invicto e coloca marca de Abel à prova na Libertadores

Reserva na derrota para o Flamengo, Murilo assume a vaga de Bruno Fuchs e forma dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez. Khellven segue na direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo.

No meio, o quarteto tem Emi Martínez no lugar de Aníbal Moreno, além de Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson. No ataque, Flaco López e Vitor Roque, destaques do time no segundo semestre, formam a dupla ofensiva.

continua após a publicidade

Weverton permaneceu no Brasil para seguir tratamento na mão e desfalca a equipe. Com isso, Carlos Miguel segue como titular no gol alviverde. Paulinho e Lucas Evangelista, que passaram por cirurgia, também seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. A decisão da vaga acontece uma semana depois, em São Paulo.

continua após a publicidade
COPA LIBERTADORES 2025, PALMEIRAS X RIVER PLATE
Elenco do Palmeiras antes de partida contra o River Plate, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Aníbal Moreno, Jefté, Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres, Ramón Sosa, Mauricio, Allan e Benedetti.

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025

  1. Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras - 1ª rodada (fase de grupos)
  2. Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño - 2ª rodada (fase de grupos)
  3. Bolívar 2 x 3 Palmeiras - 3ª rodada (fase de grupos)
  4. Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras - 4ª rodada (fase de grupos)
  5. Palmeiras 2 x 0 Bolívar - 5ª rodada (fase de grupos)
  6. Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal - 6ª rodada (fase de grupos)
  7. Universitario 0 x 4 Palmeiras - oitavas de final (ida)
  8. Palmeiras 1 x 1 Universitario - oitavas de final (volta)
  9. River Plate 1 x 2 Palmeiras - quartas de final (ida)
  10. Palmeiras 3 x 1 River Plate - quartas de final (volta)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias