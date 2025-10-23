Abel altera escalação do Palmeiras para enfrentar a LDU na Libertadores
Verdão encara rival fora de casa na noite desta quinta-feira (23) e decide vaga dentro do Allianz Parque
O Palmeiras terá novidades na escalação para enfrentar a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão possui a vantagem de decidir a eliminatória com o apoio de sua torcida no Allianz Parque.
Reserva na derrota para o Flamengo, Murilo assume a vaga de Bruno Fuchs e forma dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez. Khellven segue na direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo.
No meio, o quarteto tem Emi Martínez no lugar de Aníbal Moreno, além de Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson. No ataque, Flaco López e Vitor Roque, destaques do time no segundo semestre, formam a dupla ofensiva.
Weverton permaneceu no Brasil para seguir tratamento na mão e desfalca a equipe. Com isso, Carlos Miguel segue como titular no gol alviverde. Paulinho e Lucas Evangelista, que passaram por cirurgia, também seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).
Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. A decisão da vaga acontece uma semana depois, em São Paulo.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Aníbal Moreno, Jefté, Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres, Ramón Sosa, Mauricio, Allan e Benedetti.
Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025
- Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras - 1ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño - 2ª rodada (fase de grupos)
- Bolívar 2 x 3 Palmeiras - 3ª rodada (fase de grupos)
- Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras - 4ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 2 x 0 Bolívar - 5ª rodada (fase de grupos)
- Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal - 6ª rodada (fase de grupos)
- Universitario 0 x 4 Palmeiras - oitavas de final (ida)
- Palmeiras 1 x 1 Universitario - oitavas de final (volta)
- River Plate 1 x 2 Palmeiras - quartas de final (ida)
- Palmeiras 3 x 1 River Plate - quartas de final (volta)
