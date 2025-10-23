Abel altera escalação do Palmeiras para enfrentar a LDU na Libertadores

O Palmeiras terá novidades na escalação para enfrentar a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão possui a vantagem de decidir a eliminatória com o apoio de sua torcida no Allianz Parque.

Reserva na derrota para o Flamengo, Murilo assume a vaga de Bruno Fuchs e forma dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez. Khellven segue na direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo.

No meio, o quarteto tem Emi Martínez no lugar de Aníbal Moreno, além de Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson. No ataque, Flaco López e Vitor Roque, destaques do time no segundo semestre, formam a dupla ofensiva.

Weverton permaneceu no Brasil para seguir tratamento na mão e desfalca a equipe. Com isso, Carlos Miguel segue como titular no gol alviverde. Paulinho e Lucas Evangelista, que passaram por cirurgia, também seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. A decisão da vaga acontece uma semana depois, em São Paulo.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Aníbal Moreno, Jefté, Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres, Ramón Sosa, Mauricio, Allan e Benedetti.

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025