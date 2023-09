A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (28) a análise do VAR no gol anulado de Mercado, do Internacional, no empate com o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O zagueiro colocou o Colorado em vantagem no início do segundo tempo, mas o lance foi anulado após auxílio do VAR. O árbitro Dario Herrera confirmou o gol no primeiro momento, mas o anulou pouco depois com ajuda da cabine de vídeo. Um fato curioso é que o árbitro entrou em contato com o Mauro Vigliano, que estava responsável pelo VAR, para dizer que um jogador não identificado o alertou que a bola bateu na mão de Mercado na finalização (confira no vídeo abaixo).