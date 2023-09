Germán Cano voltou a marcar pelo Fluminense. E em dose dupla. Na quarta-feira (27), o argentino fez os dois gols do Tricolor no empate em 2 a 2 com o Internacional, no Maracanã, pela partida de ida das semifinais da Libertadores 2023. O centroavante se isolou ainda mais na artilharia da competição e, de quebra, ficou a apenas um de se tornar o maior goleador do clube na história da disputa ao lado de Fred.



Contratado em 2022, Cano estufou as redes apenas três vezes na edição passada da Libertadores, muito em razão da eliminação precoce da equipe. Já nesta temporada, são 11 tentos anotados na principal competição do continente e o time segue mirando a taça. Na história, somente Fred, com 15 gols, marcou mais vezes com a camisa tricolor na disputa sul-americana. O ex-camisa 9, porém, entrou em campo 29 vezes, enquanto que o atual goleador atuou em somente 14 jogos - média de uma bola na rede por confronto.



Essa, inclusive, pode ser a primeira vez que um jogador do Fluminense termina a Libertadores no topo da artilharia. Paulinho, do Atlético Mineiro, é o atual vice-artilheiro, com sete gols. No entanto, o Galo já está fora da disputa. Dos atletas dos times que seguem na briga pelo título, Artur, do Palmeiras, é quem mais se aproxima de Cano. O palmeirense, porém, fez apenas cinco até o momento - menos da metade do argentino.



O próximo duelo do Fluminense pela Libertadores será no dia 4 de outubro, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das semifinais, contra o Inter. Uma vitória simples colocará o Tricolor na grande decisão da competição.



MAIORES ARTILHEIROS DO FLUMINENSE NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1º - Fred - 15 gols em 29 jogos

2º - Cano - 14 gols em 14 jogos

3º - Thiago Neves - 7 gols em 28 jogos

4º - Washington - 6 gols em 12 jogos

5º - Rafael Moura - 5 gols em 15 jogos