Botafogo homenageia Manga em duelo pela Libertadores; veja

O Botafogo foi a campo nesta terça-feira (8), contra o Carabobo, no Estádio Nilton Santos, com homenagens ao ídolo Manga no uniforme, na subida para o gramado e também na arquibancada. O ex-goleiro morreu nesta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, em meio à luta contra um câncer de próstata, aos 87 anos.

Na tradicional camisa alvinegra, utilizada no duelo com o time venezuelano, um patch foi colocado na manga esquerda com o apelido do ídolo e icônica imagem de sua mão, com dedos tortos - Manga não usava luvas e acumulou fraturas ao longo da carreira. Além disso, a flâmula do jogo trouxe uma foto do ex-goleiro com os dizeres "o melhor da história".

Flâmula em homenagem a Manga (Foto: Divulgação/Botafogo)

Antes de a bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem ao maior campeão da história do Botafogo. Manga defendeu as cores do clube de General Severiano e 1959 a 1969 e conquistou 20 títulos, sendo sete oficiais: quatro Cariocas e três edições de Rio-São Paulo.

Na arquibancada do setor Leste do Estádio Nilton Santos, uma faixa foi esticada com "Manga eterno". O clube exaltou o ídolo como o maior goleiro de sua história centenária.

Manga será velado nesta quarta-feira (9), de 8h às 10h, no Salão Nobre de General Severiano, sede social do Glorioso. O evento será aberto ao público. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, em Botafogo, às 11h.