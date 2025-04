Na preparação para enfrentar o Atlético Nacional-COL, na quinta-feira (10), pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América, o treino do Internacional indicou a repetição do time que goleou o Cruzeiro por 3 a 0 no domingo (6), pelo Brasileirão. O trabalho realizado na manhã desta terça (8), no CT Parque Gigante não contou com a presença dos titulares, entre eles Enner Valencia e Johan Carbonero.

Embora o trabalho tenha sido com portões fechados, as imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais mostravam apenas os reservas participando das atividades físicas no gramado. Entre eles, estavam Vitinho e Rafael Borré. A dupla, que estreou no Brasileirão, contra o Flamengo, e no torneio continental, contra o Bahia, deram lugar aos camisas 13 e 7 na vitória sobre a Raposa.

Após esse primeiro momento revelado no X, fotos feitas mais tarde trazem a participação de todos os jogadores no trabalho como bola. Dessa forma, é possível que o técnico Roger Machado repita a formação com: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero, Valencia e Wesley.

Time será definido nesta quarta (9)

O Colorado ainda realiza mais um treino na manhã desta quarta (9), antes de entrar em concentração. Como participaram das atividades deste começo de semana, há expectativa de que Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, recuperados de lesões, possam aparecer entre os relacionados. O mais certo, porém, é que eles estejam na delegação que vai ao Ceará para enfrentar o Fortaleza no domingo (13).

O jogo com o time colombiano está marcado para as 19h (de Brasília) de quinta, no Beira-Rio. Após vencer o Nacional-URU, o Atlético lidera a chave, com três pontos. Já Bahia e Internacional têm um ponto. Por isso, o Alvirrubro precisa vencer a equipe de Medellín para manter as chances de se classificar naquele que é considerado o grupo da morte.

