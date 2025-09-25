Luciano, do São Paulo, é alvo de memes após gols perdidos contra a LDU; confira

Jogando para mais de 50 mil torcedores, o São Paulo perdeu novamente para a LDU e se despediu da Libertadores nas quartas de final. No entanto, não faltaram oportunidades para o Tricolor balançar as redes na noite desta quinta-feira (25), no Morumbis. Nas redes sociais, o atacante Luciano, responsável por alguns gols perdidos, foi alvo de memes por parte dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️Torcedores reagem a lance de Luciano em São Paulo x LDU: ‘Não é possível’

Ainda na primeira etapa, o atacante desperdiçou duas chances claras de gol para o Tricolor. A primeira oportunidade veio aos 8 minutos, quando Luciano pegou a sobra do goleiro adversário e acabou chutando em cima da marcação. Cerca de 10 minutos depois, o jogador recebeu livre na entrada da pequena área e isolou a bola.

No segundo tempo, Luciano chegou a balançar as redes para o Tricolor. No entanto, o árbitro marcou uma falta do atacante no goleiro adversário e anulou o gol da equipe paulista. Com a eliminação confirmada, os rivais geraram uma série de memes sobre o camisa 10 do São Paulo. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com um derrota de 3 a 0 no placar agregado, o São Paulo se despede oficialmente da Libertadores nesta temporada. A equipe segue na disputa por uma vaga na próxima edição da competição, via Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos somados, os comandados de Hernán Crespo ocupam a 7ª posição na tabela de classificação.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi São Paulo x LDU pela Libertadores?

Texto por: Thiago Braga

O técnico Hernán Crespo precisou lidar com desfalques importantes. Sem Cédric Soares, optou por improvisar Rigoni como ala, enquanto a ausência de Marcos Antônio foi sentida no meio-campo. O São Paulo até criou oportunidades, principalmente com Luciano, que perdeu duas chances claras, e com Rigoni, que acertou o travessão. Mas a pressão não se transformava em gols.

continua após a publicidade

Aos 40 minutos, veio o golpe. Após erro em cobrança de escanteio, a LDU armou contra-ataque rápido e Medina abriu o placar, ampliando a vantagem equatoriana para 3 a 0 no agregado. A torcida reagiu cantando, mas também vaiou o árbitro Alexis Herrera, acusado de tolerar a cera dos visitantes.

No segundo tempo, Crespo arriscou. Sacou um zagueiro, colocou Dinneno no comando de ataque e ainda contou com o retorno de Lucas, recuperado de artroscopia no joelho. O Tricolor até chegou a balançar as redes, mas os gols de Luciano e Pablo Maia foram anulados. O relógio corria, a necessidade de três gols pesava, e o nervosismo se transformou em desespero.

Com poucas alternativas ofensivas, o time apostou em bolas paradas e jogadas pelos lados, mas sem sucesso. Irritada, parte da torcida voltou sua ira para a diretoria e xingou o presidente Julio Casares. O apito final confirmou mais uma queda tricolor nas quartas da Libertadores e a transição abrupta do sonho da virada para a dura realidade da eliminação.