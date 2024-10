Mais de 250 torcedores do Peñarol são detidos após tumulto no Rio

Cerca de 250 torcedores do Peñarol foram detidos por confusão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 23/10/2024 - 16:09 • Rio de Janeiro

Mais de 250 torcedores do Peñarol foram detidos por causa do tumulto que aconteceu na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. O grupo é acusado de vandalismo, saques e depredações de estabelecimentos comerciais e de veículos na região. Uma pistola foi apreendida com um deles.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Cidade da Polícia, na zona norte do Rio, para registro das ocorrências.

A confusão iniciou no fim da manhã desta quarta-feira (23) e perdurou por mais de três horas. O tumulto só foi controlado no meio da tarde, quando policiais das Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados para auxiliar os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (Bepe), que atuavam no local desde a manhã.

Torcida do Peñarol durante confusão do Recreio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Torcedor do Peñarol é preso por furto

“Momentos antes do início do tumulto, os agentes do Bepe que estavam na região foram acionados para atender a um caso de furto de celular dentro de um estabelecimento comercial na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes. Após buscas, o aparelho foi localizado com um integrante da torcida e a ocorrência encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca)”, informou a Polícia Militar.

O furto do celular foi registrado pela câmera de monitoramento da padaria onde aconteceu o crime. O suspeito, que entrara no estabelecimento para usar o banheiro, viu o aparelho de uma atendente em cima do balcão e levou consigo.

Na rede social X, o governador do Rio, Cláudio Castro, chamou os envolvidos de “marginais”. “Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir”, escreveu.



O Botafogo publicou nota no X reforçando "a importância do respeito entre as torcidas". O clube não mencionou diretamente o tumulto envolvendo torcedores do Peñarol. "Queremos fazer deste confronto uma celebração do futebol, onde a paixão e a rivalidade saudáveis prevaleçam. Não toleraremos racismo e nenhum outro tipo de ato de natureza discriminatória. Pedimos a contribuição de cada um de vocês para promover o respeito nos deslocamentos para o estádio e nas arquibancadas", diz um trecho do texto. Conmebol e Peñarol não se manifestaram.

Botafogo e Peñarol se enfrentam nesta quarta-feira, no Engenhão, a partir das 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.