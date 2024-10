Ex-agente de Varela se envolve em briga de torcedores do Peñarol e cita Flamengo

Guillermo Varela em ação com a seleção do Uruguai (Foto: Ernesto Benavides/AFP)







Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 23/10/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Edgardo "Chino" Lasalvia, ex-empresário de Varela, do Flamengo, e astros como Valverde, do Real Madrid, e Darwin Núñez, do Liverpool, foi flagrado na confusão envolvendo torcedores do Peñarol nesta quarta-feira (23). Em contato com o Lance!, o agente disparou contra a atitude da Polícia do Estado do Rio de Janeiro.

- Triste, triste com o que fizeram com a família de Peñarol. É incrível, fizeram um ponto de encontro em um lugar que não era propício. Então, os torcedores do Flamengo se organizaram com os do Botafogo e foram roubar todas as coisas dos ônibus, pegar a gente comum. A torcida de Peñarol estava longe. Pegaram gente com a família, roubaram as coisas. Depois encontraram a torcida do Peñarol, e aí foi um descontrole. E a polícia liberou a zona. Uma vergonha.

Vale destacar que as torcidas de Botafogo e Flamengo possuem uma péssima relação. Inclusive, a cada clássico há registros de inúmeras brigas entre alvinegros e rubro-negros espalhadas por toda cidade do Rio de Janeiro.

O empresário também comentou a situação envolvendo Varela, que foi buscar dois amigos em meio toda a confusão. Segundo "Chino" Lasalvia, o lateral-direito do Flamengo também foi cumprimentar amigos de infância

Ex-agente de Guillermo Varela, do Flamengo, Chino Lasalvia é empresário de Mateo Ponte, lateral do Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)

