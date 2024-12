Libertadores 2025: confira todos os clubes garantidos

A Copa Libertadores 2025 já tem a maioria dos seus representantes para o próximo ano definidos. Com 45, dos 47 que estarão na disputa, as últimas vagas para a competição continental são na Bolívia e na Colômbia, em que os campeonatos nacionais terminam nos próximos dias.

Vélez conquista Campeonato Argentino; River e Boca também vão para Libertadores

Além do atual campeão Botafogo, Flamengo - cravou a ida ao torneio continental após vencer a Copa do Brasil -, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo têm presenças confirmadas na fase de grupos. Corinthians e Bahia, portanto, entrarão na fase eliminatória. Com oito representantes, o Brasil é o país com mais times na Libertadores.

Com o título do Campeonato Argentino conquistado pelo Vélez, River Plate e Boca Juniors, que entra na fase preliminar, após um ano de ausência na competição, estão classificados para a Libertadores da América de 2025. Além deles, Racing, Estudiantes, Talleres e Central Córdoba são os outros argentinos garantidos.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Times garantidos na Libertadores em 2025

Argentina: Racing, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Talleres, River Plate, Central Córdoba e Boca Juniors Bolívia: San Antonio Bulo Bulo, Bolívar e The Strongest (+1 vaga) Brasil: Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians e Bahia Chile: Colo Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique e Ñublense Colômbia: Atlético Bucaramanga, Tolima e Independiente Santa Fe (+1 vaga) Equador: Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Independiente del Valle e LDU Paraguai: Libertad, Olimpia, Cerro Porteño e Nacional Peru: Universitario, Sporting Cristal, Melgar e Alianza Lima Uruguai: Peñarol, Nacional, Boston River e Defensor Sporting Venezuela: Carabobo, Deportivo Táchira, Universidad Central e Monagas

O sorteio dos jogos da Fase Preliminar da Libertadores 2025 será no próximo dia 19 de dezembro, às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai. A Conmebol oficializou o calendário oficial da próxima edição e distribuiu o cronograma a todas as federações nacionais que disputam o torneio.

A Pré-Libertadores

Fase Preliminar 1: semanas de 5 de fevereiro (ida) e de 12 de fevereiro (volta); Fase Preliminar 2: semanas de 19 de fevereiro (ida) e de 26 de fevereiro (volta) - com a entrada dos times de Brasil (Corinthians e Bahia) e Argentina; Fase Preliminar 3: semanas de 5 de março (ida) e 12 de março (volta)