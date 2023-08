Portanto, os ingressos ainda não estão disponíveis para compra. Quando as vendas começarem, as entradas serão disponibilizados pelo site oficial da Conmebol. Além disso, os clubes também vendem os ingressos através dos seus meios oficiais. Em acordo com as normas e procedimentos da Conmebol, os clubes adaptam seus métodos de venda para sócios e torcedores comuns para a presença das suas torcidas.