Na Libertadores de 1981, o Flamengo enfrentou o Cobreloa na final. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 2 a 1. Na partida de volta, o Cobreloa fez 1 a 0, e a decisão precisou de um jogo desempate, no Centenário de Montevidéu. Zico foi quem marcou duas vezes e garantiu a primeira taça da América para o Flamengo.



+ Efeito dominó: decisões questionáveis e problemas com gestão de elenco impactam em momento de Sampaoli no Flamengo