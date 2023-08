Agora, o clube paraguaio vai em busca do tetracampeonato. Nas quartas de final, o time enfrenta o Fluminense e decide no Defensores del Chaco. Caso avance, o Olimpia pode encarar Internacional ou Bolívar. Em qualquer um desses cenários, a equipe faz a partida decisiva em casa, assim como nas quartas. A final acontece no Maracanã, no dia 4 de novembro. Se for campeão, o Olimpia se juntará a Estudiantes e River Plate, com quatro conquistas.