O time carioca é conhecido por ser um dos mais ricos, senão o mais rico, da América do Sul. A arrecadação anual do Flamengo é de um patamar astronômico, principalmente quando comparada aos padrões de outros clubes sul-americanos. Para se ter noção, as informações do balanço anual do Flamengo em 2022, dão conta de uma receita de mais de R$ 1 bilhão de faturamento em receitas recorrentes (aquelas que não envolvem transferências de jogadores).