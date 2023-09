⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ !GOL E GARRAFADA! Aos 23 minutos, John Kennedy recebeu passe em profundidade de Keno e estufou as redes para abrir o placar para o Fluminense. Na comemoração, Keno foi atingido por uma garrafa jogada por torcedores das arquibancadas



2️⃣ !DIMINUIU! Na reta final do primeiro tempo, Zabala fez jogada individual pela esquerda, finalizou e contou com desvio em Nino para empatar o duelo



3️⃣ !TEM VERMELHO! No segundo tempo, Cardozo foi expulso após receber dois cartões amarelos, sendo o segundo por puxar Lima em um contra-ataque do Flu



4️⃣ !ARTILHEIRO! Na segunda etapa, Cano aproveitou rebote em finalização na trave de John Kennedy e marcou seu 8º gol na Libertadores



5️⃣ !FECHOU A CONTA! E no fim do jogo, Cano recebeu passe pelo lado esquerdo, deixou o defensor comendo poeira e anotou seu 9º gol na competição