>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Formado nas categorias de base de outra equipe da capital uruguaia, o Danubio, Rochet foi para o futebol europeu em 2014 onde passou um considerável período no Velho Continente. defendendo AZ Alkmaar (Holanda) e Sivasspor (Turquia) antes de retornar para sua terra natal, em 2019, e jogar pelo clube do qual é torcedor declarado.