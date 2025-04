Federação Chilena bane torcedores do Colo-Colo após invasão contra o Fortaleza

A Associação Nacional do Futebol Chileno (ANFP) anunciou uma dura punição aos torcedores do Colo-Colo que invadiram o campo no empate por 0 a 0 contra o Fortaleza, na última quinta-feira (10), pela Libertadores. Os 20 torcedores identificados estão proibidos de frequentar estádios de futebol por 12 anos.

O incidente aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, quando torcedores do Colo-Colo quebraram o vidro da arquibancada e invadiram o gramado, revoltados com o prosseguimento do jogo após a morte de dois torcedores, Mylan e Martina, nos arredores do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago.

As mortes ocorreram após uma confusão entre torcedores e policiais. O árbitro encerrou a partida depois da invasão. Os torcedores identificados estão proibidos de frequentar estádios dentro e fora do Chile. Entre os punidos, há menores de idade. A justificativa das autoridades pelo castigo foi a 'destruição, ataque à propriedade pública e vandalismo'.

Torcedores invadiram o campo durante o duelo entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Libertadores (foto: Javier TORRES / AFP)

Punição da Conmebol

A confederação sul-americana de futebol, que organiza a Libertadores, abriu uma investigação sobre o incidente. De forma provisória, foi determinado que o Colo-Colo terá que jogar com portões fechados como mandante nas próximas rodadas da competição continental.

O clube chileno pode somente levar 70 membros da delegação, até 20 dirigentes da Federação Chilena e 12 gandulas. A confederação ainda não decidiu sobre o que acontecerá com o duelo entre Fortaleza e Colo-Colo, suspenso pela arbitragem. Enquanto aguarda uma definição, Vojvoda, treinador do Leão do Pici, cobrou punição.

— Sem parcialidade, essas coisas têm que dar exemplo. Uma decisão da Conmebol tem que dar exemplo, porque se não qualquer um faz isso. Foi uma coisa grave o que aconteceu. Tem que ter uma medida que dê exemplo. Não pelo Colo-Colo, porque a diretoria deve estar muito aflita. Mas porque aconteceu isso e devem castigar quem faz coisas ruins - disse Vojvoda em entrevista coletiva após empate por 0 a 0 da equipe com o Inetrnacional.