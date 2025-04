Conmebol define punição ao Colo-Colo por confusão contra o Fortaleza

A Conmebol abriu investigação e definiu punição provisória ao Colo-Colo por conta da invasão de torcedores na partida contra o Fortaleza. Em comunicado publicado no site oficial nesta sexta-feira (11), a entidade suspendeu a presença de torcedores nos próximos jogos da equipe chilena como mandante na Libertadores.

Além disso, a nota explica que serão permitidos apenas 70 membros da delegação do Colo-Colo, até 20 dirigentes da Federação de Futebol do Chile e 12 gandulas. Ademais, os profissionais credenciados para trabalhar nas partidas com mando do time.

Colo-Colo x Fortaleza: o que aconteceu?

Por volta dos 24 minutos do 2º tempo do jogo, os torcedores da casa quebraram o vidro de segurança e invadiram o campo. Alguns portavam objetos e outros chegaram a tirar fotos com atletas do Colo-Colo.

Jogadores do time da casa tentavam acalmar os invasores, enquanto os atletas do Fortaleza foram correndo para o túnel de acesso aos vestiários. Em nota posterior, o Leão afirmou que toda a delegação estava em segurança e prestando apoio aos torcedores da equipe no estádio.

Victória Barros, torcedora presente no estádio, falou sobre o episódio e destacou que não receberam nenhum tipo de apoio da polícia. O Fortaleza retornou para o Brasil na noite desta sexta-feira (11) e, no domingo (13), recebe o Internacional pelo Brasileirão.

