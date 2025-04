Estudo coloca destaque do Corinthians entre os mais caros do Brasil; entenda

Um levantamento feito pelo CIES Footbal Observatory (Centro Internacional de Estudos Desportivos) colocou Yuri Alberto entre os jogadores mais valiosos do futebol brasileiro. O estudo estima que o atacante do Corinthians tem um valor estimado de transferência entre 17 e 24 milhões de euros (Cerca de R$ 119 e R$ 159 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O estudo avalia apenas um jogador por time e leva em consideração diversos quesitos como: período da transferência, desempenho, contrato, popularidade e características do atleta. Com 24 anos, Yuri Alberto é um dos principais jogadores do elenco corinthiano.

O atacante foi o artilheiro do futebol brasileiro na última temporada, com 31 gols. Yuri Alberto terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro junto a Alerrandro do Vitória, ambos marcaram 15 vezes na competição nacional. O camisa 9 só fica atrás de Estêvão, do Palmeiras, e Wesley, lateral-direito do Flamengo.

continua após a publicidade

Yuri Alberto foi apontato como um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

➡️VaideBet: Polícia recusa adiamento e mantém depoimento de Augusto Melo

Lista dos jogadores mais valiosos do Brasil

Estêvão (Palmeiras): 56 a 71 milhões de euros - R$ 372,4 a R$ 472,15 milhões

Wesley (Flamengo): 22 a 31 milhões de euros - R$ 146,3 a R$ 206,15 milhões

Yuri Alberto (Corinthians): 17 a 24 milhões de euros - R$ 113,05 a R$ 159,6 milhões

Igor Jesus (Botafogo): 14 a 19 milhões de euros - (R$ 93,1 a R$ 126,35 milhões)

Ruben Lezcano (Fluminense): 13 a 17 milhões de euros - (R$ 86,45 a R$ 113,05 milhões)

Em grande fase

Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até o final de 2027, e sua multa é avaliada em R$ 500 milhões. O atacante marcou oito gols em 23 jogos pelo Timão nesta temporada, o mais importante deles foi na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista.