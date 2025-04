Vojvoda avalia partida do Fortaleza e fala de punição ao Colo-Colo

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Internacional no último domingo (13), na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o resultado e abordou também uma punição ao Colo-Colo, após confusão na Copa Libertadores.

— Jogar em casa e não conseguir três pontos, acho que fica um sabor amargo. Não festejo, não celebro o ponto conseguido. Resgato e valorizo, mas não celebro com alegria - disse o comandante. O Tricolor chegou a marcar no 2º tempo, em chute de bicicleta de Moisés, mas o gol foi anulado por impedimento de Yago Pikachu no lance.

A igualdade aconteceu no primeiro jogo após o retorno do Fortaleza ao Brasil. O clube atuou no Chile e viu a partida contra o Colo-Colo ser cancelada por uma invasão de torcedores no gramado. O placar do duelo era de 0 a 0.

Partida entre Fortaleza e Internacional, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Fortaleza: Vojvoda fala de punição ao Colo-Colo

Vojvoda destacou o aguardo pela decisão oficial da Conmebol. O argentino disse que, se precisasse definir uma punição para os chilenos, seria ideal dar exemplo e evitar que casos dessa natureza acontecessem novamente.

— Sem parcialidade, essas coisas têm que dar exemplo. Uma decisão da Conmebol tem que dar exemplo, porque se não qualquer um faz isso. Foi uma coisa grave o que aconteceu. Tem que ter uma medida que dê exemplo. Não pelo Colo-Colo, porque a diretoria deve estar muito aflita. Mas porque aconteceu isso e devem castigar quem faz coisas ruins - relatou.

— Não quero dizer que é pelas manifestações pela morte de duas pessoas. Foi muito ruim isso. Mas se você se manifesta desse jeito, pode acontecer uma tragédia. É isso que precisam evitar. E como evitamos? Com punições que deem exemplos - completou o treinador.

Agenda do Fortaleza

Depois do empate com o Internacional, o Fortaleza visitará o Vitória pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na quarta-feira (16). Os baianos vêm de igualdade em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa.