Copa de Pelada reúne ex-jogadores no interior de São Paulo

A Copa de Pelada 2025, maior evento familiar de futebol amador do Brasil, já começou no interior de São Paulo. O torneio, que reúne 28 times divididos em quatro categorias – Livre, 40+, 50+ e 60+ – tem encerramento previsto para 2 de novembro. Já consolidada nacionalmente, a competição tem um ambiente festivo impulsionado pela presença de ex-jogadores profissionais e influenciadores e proporciona intensa integração entre diferentes gerações do esporte.​

Na categoria Livre, os craques incluem Michel Bastos, Rodrigo Arroz, Leandro Donizete e Thiago Coimbra, filho do lendário Zico. A 40+ traz nomes renomados como Diego Tardelli, Fábio Santos, Alecsandro, Nilmar, Washington, Jorge Wagner, André Santos e outros. Já a 50+ conta com Amaral, Athirson, Ricardinho, Edmílson, Ruy Cabeção e Gamarra. Por fim, a 60+ destaca figuras como Henrique Etges, Donizete Pantera e Márcio Santos. O equilíbrio competitivo é garantido pelo sistema de categorias etárias, promovendo disputas equilibradas e acessíveis.​

A premiação contempla os três primeiros colocados em cada categoria, além de troféus para artilheiro e melhor goleiro. O torneio teve sua primeira edição em Bonito (MS), mas só ganhou projeção nacional após receber ex-jogadores a partir da terceira edição. Seu crescimento foi impulsionado na quinta edição, com migração para Costão do Santinho, em Santa Catarina, atraindo ainda mais estrelas do futebol e consolidando seu foco familiar e inclusivo.​

Disputada todos os anos, a Copa de Pelada tornou-se referência esportiva, agregando atletas, ex-craques, artistas e famílias no mesmo campo e proporcionando momentos inesquecíveis que vão além do resultado final das partidas.