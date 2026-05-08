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Repórter se emociona ao relatar medo vivido em confusão no jogo do Flamengo

Jornalista afirma que lembrou dos filhos enquanto tentava se acalmar

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 08/05/2026
18:03
Flamengo x Medellín
imagem cameraProtestos da torcida do Independiente Medellín (Foto: SALDARRIAGA / AFP)
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Flamengo visitou Medellín, na Colômbia, para jogar mais uma partida da fase de grupos da Libertadores 2026. No entanto, o jogo acabou com apenas três minutos de bola rolando, já que teve de ser cancelado por falta de segurança.

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➡️ Flamengo faz brincadeira com jogo cancelado, e torcedores repercutem: 'Última vez'

A repórter da ESPN, Lilly Nascimento, estava presente no estádio e viu de perto os horrores da confusão arrumada pelos torcedores do Medellín, que protestaram contra a diretoria de seu clube arremessando objetos no gramado, depredando as arquibancadas e invadindo o campo de jogo.

Flamengo x Medellín
Protestos da torcida do Independiente de Medellín (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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Em link ao vivo nesta sexta-feira (8), no dia seguinte do jogo que não foi finalizado, a repórter deu um forte depoimento sobre como ficou com medo durante a confusão.

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- Eu pensei nos meus filhos. É lógico que tem a profissão, a gente quer registrar, quer mostrar, mas depois que a adrenalina baixou um pouco eu pensei no Mateo e na Alice, porque era um sinalizador, pegou fogo ali no nosso equipamento. Eu estava perto e a Fernanda até me deslocou um pouco antes por causa do posicionamento da câmera - afirmou Lilly.

- Você pensa que aquilo pode acertar o cabelo, a roupa, começar a pegar fogo na hora. De fato, é perigoso. Só que na adrenalina você não sente muito. Quando foi baixando, comecei a pensar e a receber muitas mensagens. Uma prima minha falou: 'Meu Deus, você está bem? Seus filhos estão aqui te esperando - continuou.

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- Aí eu fiquei emotiva pensando neles, na saudade que eu estou e que quero voltar para vê-los, para estar com eles. Amanhã tem festinha de Dia das Mães na escolinha do Mateu e eu quero chegar a tempo de ir também. Enfim… desculpa - finalizou a repórter, emocionada.

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