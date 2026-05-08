Repórter se emociona ao relatar medo vivido em confusão no jogo do Flamengo

O Flamengo visitou Medellín, na Colômbia, para jogar mais uma partida da fase de grupos da Libertadores 2026. No entanto, o jogo acabou com apenas três minutos de bola rolando, já que teve de ser cancelado por falta de segurança.

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➡️ Flamengo faz brincadeira com jogo cancelado, e torcedores repercutem: 'Última vez'

A repórter da ESPN, Lilly Nascimento, estava presente no estádio e viu de perto os horrores da confusão arrumada pelos torcedores do Medellín, que protestaram contra a diretoria de seu clube arremessando objetos no gramado, depredando as arquibancadas e invadindo o campo de jogo.

Protestos da torcida do Independiente de Medellín (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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Em link ao vivo nesta sexta-feira (8), no dia seguinte do jogo que não foi finalizado, a repórter deu um forte depoimento sobre como ficou com medo durante a confusão.

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- Eu pensei nos meus filhos. É lógico que tem a profissão, a gente quer registrar, quer mostrar, mas depois que a adrenalina baixou um pouco eu pensei no Mateo e na Alice, porque era um sinalizador, pegou fogo ali no nosso equipamento. Eu estava perto e a Fernanda até me deslocou um pouco antes por causa do posicionamento da câmera - afirmou Lilly.

- Você pensa que aquilo pode acertar o cabelo, a roupa, começar a pegar fogo na hora. De fato, é perigoso. Só que na adrenalina você não sente muito. Quando foi baixando, comecei a pensar e a receber muitas mensagens. Uma prima minha falou: 'Meu Deus, você está bem? Seus filhos estão aqui te esperando - continuou.

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- Aí eu fiquei emotiva pensando neles, na saudade que eu estou e que quero voltar para vê-los, para estar com eles. Amanhã tem festinha de Dia das Mães na escolinha do Mateu e eu quero chegar a tempo de ir também. Enfim… desculpa - finalizou a repórter, emocionada.