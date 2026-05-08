Ind. Medellín pede desculpas à torcida do Flamengo após cancelamento de jogo

O Independiente Medellín divulgou um comunicado oficial nesta sexta-feira (8) para pedir desculpas ao Flamengo e aos seus torcedores pelos graves incidentes ocorridos na noite de quinta-feira (7), no estádio Atanasio Girardot. A confusão generalizada provocada pela torcida colombiana resultou no cancelamento da partida válida pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores.

continua após a publicidade

Comunicado do Independiente Medellín

"Diante dos acontecimentos ocorridos na última quinta-feira durante o jogo internacional contra o Flamengo pela Conmebol Libertadores, o Time do Povo informa à opinião pública que:

Compreende a frustração da torcida e respeita suas opiniões, sempre que se expressem com respeito e dentro do marco da convivência sadia;

Agradece aos torcedores que acataram de maneira tranquila a evacuação do estádio e seu bom comportamento, mesmo em meio aos seus inconformismos;

Oferece desculpas à torcida em geral, à torcida do Flamengo, destacando seu comportamento, assim como o dos seus jogadores e dirigentes;

Lamenta que uma festa esportiva internacional tenha sido afetada por comportamentos que vão contra o espírito do futebol;

Rechaça de maneira categórica os atos de vandalismo e os danos às instalações do Estádio Atanasio Girardot, comportamento que não representa a torcida da instituição;

Iniciará, ao lado das autoridades competentes, as investigações correspondentes para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis;

O Time do Povo convida a atuar com responsabilidade, recordando que este tipo de situações não afeta apenas indivíduos, e sim a instituição, a cidade e o espetáculo de futebol em geral.

Finalmente, a instituição informa que, nos próximos dias, se dará a conhecer as decisões que adotará frente à situação atual do Deportivo Independiente Medellín."

➡️ Entenda revolta da torcida do Independiente Medellín no jogo contra o Flamengo

Resultado de Independiente Medellín x Flamengo será definido no tribunal

Com o jogo cancelado, o Flamengo agora aguarda um posicionamento oficial da CONMEBOL. De acordo com o regulamento da entidade, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá analisar a situação e determinar possíveis sanções ao clube mandante, caso ele seja considerado culpado. A tendência é que a vitória seja atribuída ao Rubro-Negro, mas ainda não há data definida para o julgamento.

continua após a publicidade

Para Felipe Amorim, o Flamengo deve receber os três pontos, já que o clube não teve qualquer responsabilidade pelos problemas que causaram o cancelamento da partida.

— O Flamengo tem que ganhar os três pontos, claro, porque não teve jogo por problema deles. O Flamengo não tem nada a ver com isso — afirmou Felipe.

continua após a publicidade

Protestos da torcida do Independiente de Medellín (Foto: Jaime Saldarriaga / AFP)

Posicionamento do Flamengo

O discurso de Felipe Amorim está alinhado ao posicionamento do Flamengo. Representando o clube carioca, José Boto se pronunciou sobre o ocorrido e também defendeu que os três pontos sejam concedidos ao Rubro-Negro.

— Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. A partida está suspensa e será aberto um expediente. Obviamente, esperamos conquistar os três pontos, porque a responsabilidade não é nossa e os regulamentos são claros. A equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que inicialmente queria realizar o jogo com portões fechados e retirar todos os torcedores, reconheceu que não havia condições de segurança nem dentro nem fora do estádio — iniciou José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

— Também quero dizer que sempre quisemos jogar; essa era a nossa vontade, mas queríamos que fossem garantidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, torcedores e integrantes da delegação, inclusive no deslocamento até o aeroporto. Essas condições não foram asseguradas e, por isso, a decisão da Conmebol nos parece a mais correta, porque, acima de tudo, está a segurança das pessoas — completou o dirigente português.

Jogadores do Flamengo em campo (Foto: Jaime Saldarriaga / AFP)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confusão na Colômbia

O jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, desta quinta-feira (7), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi cancelado. A decisão aconteceu devido a uma confusão generalizada no setor mandante do estádio, que colocou em risco a integridade da partida.

O caso aconteceu no início da partida. A bola não chegou a rolar por três minutos, quando a arbitragem interrompeu a partida, devido ao cenário caótico no estádio. Rapidamente, as equipes foram para os vestiários.

A indecisão sobre o futuro da partida persistiu durante 1h15, quando a Conmebol anunciou o cancelamento do confronto. Durante o período, a polícia colombiana tentou conter os torcedores, mas não obteve sucesso.