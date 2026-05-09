Fluminense reduz preços e faz campanha para lotar o Maracanã na Libertadores
Clube lança ação para partidas contra Bolívar e Deportivo La Guaira
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense iniciou uma nova mobilização para aumentar a presença da torcida no Maracanã nos próximos compromissos pela Libertadores. Para os jogos contra Bolívar e Deportivo La Guaira, o clube reduziu o valor dos ingressos, com entradas inteiras a partir de R$ 20.
Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Vitória
Fluminense
Em fim de contrato com Fluminense, Ganso fica fora do 13º jogo no Brasileirão por virose
Fluminense
Fluminense tenta encerrar tabu de quase nove anos sem vencer o Vitória no Maracanã
Fluminense
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
A ação faz parte da campanha "O Fluminense é a sua gente", criada para incentivar os torcedores a apoiarem a equipe na reta decisiva da fase de grupos da competição continental.
Além da redução nos preços, o Tricolor também ampliou o benefício para sócios. Os associados poderão levar um convidado extra com o mesmo desconto aplicado ao plano do titular, mesmo nos casos em que o pacote original não prevê convidados.
Os check-ins para sócios serão abertos na próxima segunda-feira (11), às 10h. Já a venda para o público geral começa na quarta-feira (13).
O clube também reforçou que o acesso ao estádio será realizado obrigatoriamente por biometria facial em todos os setores do Maracanã.
Confira os valores dos ingressos
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50
- Arquiba Raiz – R$ 12
- Guerreiro Toda Terra – R$ 18
- Guerreiro – R$ 24
- Inteira – R$ 30
- Meia-entrada – R$ 15
SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50
- Arquiba Raiz – R$ 12
- Guerreiro Toda Terra – R$ 18
- Guerreiro – R$ 24
- Inteira – R$ 30
- Meia-entrada – R$ 15
SETOR LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos - R$ 5
- Guerreiro Toda Terra – R$ 12
- Guerreiro – R$ 16
- Inteira – R$ 20
- Meia-entrada – R$ 10
SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50
- Arquiba Raiz – R$ 12
- Guerreiro Toda Terra – R$ 18
- Guerreiro – R$ 24
- Inteira – R$ 30
- Meia-entrada – R$ 15
SETOR MARACANÃ MAIS
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 700
- Inteira – R$ 700
- Meia-entrada – R$ 387,50
TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE E NÍVEL 2)
- Inteira – R$ 40
- Meia-entrada – R$ 25
Jogos acontecem em maio no Maracanã
O Fluminense enfrenta o Bolívar no dia 19 de maio, às 19h, e depois recebe o Deportivo La Guaira em 27 de maio, às 21h30, ambos no Maracanã, pela Conmebol Libertadores.
🔥 Aposte na vitória do Fluminense
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias