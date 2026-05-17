Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Fluminense precisava vencer o São Paulo para chegar confiante ao confronto mais decisivo da temporada até aqui: na terça-feira (19), recebe o Bolívar com a vaga no mata-mata da Libertadores em jogo. E o fez, por 2 a 1. No geral, a atuação tricolor deixa o torcedor mais esperançoso para a partida do meio de semana. Ainda assim, a exibição também levanta pontos de atenção.

continua após a publicidade

Por mais que uma vitória seja suficiente para ainda sonhar com vaga, o time carioca precisa triunfar por mais de dois gols de diferença para chegar à última rodada dependendo apenas de si.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

📜 As lições de Fluminense x São Paulo

Não deixe o adversário respirar

O Fluminense entrou em campo contra o São Paulo com um ataque leve, formado por Lucho Acosta, Canobbio, Savarino e John Kennedy. A formação foi muito eficiente na pressão alta. No primeiro gol, Canobbio venceu dividida com o zagueiro Sabino para servir JK. No segundo, a marcação tricolor forçou erro de Dória antes de o uruguaio marcar. Essa postura será essencial diante do Bolívar: o Flu precisa sufocar a equipe visitante desde o primeiro minuto.

continua após a publicidade

Canobbio e Lucho Acosta comemoram segundo gol do Fluminense contra o São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Se conseguir, gire a faca

Depois de abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, o Fluminense viu o São Paulo deixar mais espaços na segunda etapa e teve oportunidade de puxar contra-ataques com seus velocistas. No entanto, faltou capricho e eficiência para ampliar a vantagem. Na próxima partida, se sair na frente novamente, o cenário pode se repetir. Dessa vez, o Tricolor precisa "girar a faca".

Cuidado na defesa

Até a metade do segundo tempo, parecia um jogo tranquilo para o Fluminense, até que, em lance de bola parada, a equipe de Zubeldía foi novamente vazada. A última vez que o time das Laranjeiras passou 90 minutos e acréscimos ileso foi no 0 a 0 com o Operário, confronto de ida da Copa do Brasil. Desde então, foram sete duelos tomando gol. Esse tipo de descuido pode custar caríssimo na Libertadores.

continua após a publicidade

Pode ir para cima

A ponderação de que o São Paulo vive momento frágil é válida. Mas o Bolívar também não chega em grande fase: vem de três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos. Na Libertadores, o único triunfo foi contra o Fluminense, mas com a vantagem da altitude. Os comandados de Zubeldía precisam ter consciência da superioridade e fazer por onde para confirmá-la em campo.

"Terça-feira é guerra"

Em jogo marcado também pela apresentação de Hulk, o Fluminense levou 28 mil torcedores ao Maracanã, maior público fora clássicos no ano. O clima foi uma prévia do "caldeirão" que o estádio se tornará na terça: já são mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente. E a torcida deixou um recado no fim do duelo com o São Paulo: "Na terça-feira, é guerra". Em coletiva de imprensa, o técnico Zubeldía se mostrou ciente da responsabilidade.

— Temos que ganhar. Sei que o Maracanã vai estar lotado e vamos em busca do triunfo, sempre com respeito ao adversário, mas com a necessidade, porque para nós é muito importante ganhar. Para seguir com vida na Libertadores e jogar a segunda partida com La Guaira aqui no Maracanã. É isso que a torcida deve esperar: ganhar. Ganhar primeiro e depois pensar nos gols que faltam. Precisamos mentalizar que precisamos ser superiores aos rivais — falou.