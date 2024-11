Medalhas da Libertadores ganham novo design; confira

A Libertadores terá medalhas novas para o campeão e o vice em 2024. A Conmebol divulgou imagens dos modelos que irão substituir os utilizados entre 2019 e 2023. Além das condecorações individuais, o troféu da competição também passou por mudança.

Medalhas de ouro e prata que serão entregues ao campeão e vice da Libertadores 2024 (Foto: Divulgação / Conmebol)

As principais mudanças foram o fundo, agora dourado ou prateado, e o anel em preto com as escritas de "campeão" ou "vice-campeão", além do nome da competição. Antes, o fundo atrás do desenho da taça era em preto, e a cor da medalha estava presente apenas ao redor. Veja abaixo o modelo antigo e compare.

Medalhas de ouro e prata que entregues ao campeão e vice da Libertadores 2023 (Foto: Divulgação / Conmebol)

Atlético-MG e Botafogo na final da Libertadores

O confronto entre Atlético-MG e Botafogo marcará a quarta final 100% brasileira entre as cinco últimas - apenas Fluminense 2x1 Boca Juniors, em 2023, diferiu do padrão.

O time de Gabriel Milito vai em busca de um fim de jejum de mais de dez anos, já que o último troféu na Libertadores foi erguido em 2013; por outro lado, os comandados de Artur Jorge têm por objetivo conquistar a competição pela primeira vez na história.

