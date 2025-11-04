Rivais se agitam com fala do agente de Vitor Roque, do Palmeiras: 'Loucura'

Muitos torcedores rivais se agitaram nas redes sociais com uma declaração de André Cury, empresário de Vitor Roque, do Palmeiras. O atacante foi convocado para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3).

Em entrevista ao "GE", o empresário de Vitor Roque, do Palmeiras, revelou que recebeu propostas de clubes do Oriente Médio. Segundo ele, clubes da Premier League também tem sondado o jovem atacante do Verdão.

- Vitor Roque já teve oferta do mundo árabe de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões), que não interessava, e agora vai chegar proposta na casa dos 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) da Premier League - declarou o empresário de Vitor Roque, do Palmeiras.

- Hoje temos uma chuvarada de ligações de europeus, principalmente Premier League e Itália. Ligam para perguntar valor, condições, mas estamos em meio de temporada - completou André Cury.

Nas redes sociais, muitos torcedores rivais repercutiram a declaração do agente. O atacante do Verdão vive grande fase e é um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Veja os comentários abaixo:

Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Atacante foi convocado para a Seleção

O Palmeiras terá um representante na última lista de convocados da Seleção Brasileira, divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (3), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O centroavante Vitor Roque, titular de Abel Ferreira e que tem sido peça fundamental da equipe nesta reta final de temporada, foi chamado para os amistosos contra Senegal, dia 15, em Londres, e Tunísia, dia 18, em Lille. Grande chance para Vitor Roque, do Palmeiras.

Com a convocação, o centroavante do Verdão será baixa no duelo contra o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Além disso, há chances de Vitor Roque também desfalcar o Palmeiras contra o Atlético-MG, em jogo que ainda será desmembrado pela CBF, e deve acontecer entre os dias 19 e 20.