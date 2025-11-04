Palmeiras vê interesse do exterior crescer e aguarda propostas milionárias por joias

O Palmeiras deve lucrar cifras milionárias com venda de jogadores na próxima janela de transferências. Assim como em temporadas passadas, clubes do exterior monitoram algumas joias do clube, sejam jogadores formados na base ou adquiridos recentemente.

Entre os nomes que podem deixar o Palmeiras em janeiro estão o atacante Riquelme Fillipi e Allan, principal destaque da goleada sobre a LDU que garantiu a equipe em mais uma final de Libertadores. As duas Crias da Academia se valorizaram neste segundo semestre e atraem o interesse de clubes europeus, que enviaram scouts ao Brasil para observar a dupla, segundo apurou a reportagem.

Na disputa, aparecem equipes do futebol inglês, além do Zenit, da Rússia, conhecido por buscar jogadores no Brasil.

A direção do Palmeiras entende que Allan é o jogador com maior potencial de venda entre os formados na base atualmente. A transferência, porém, deve envolver cifras menores em comparação às saídas de Estêvão, para o Chelsea, e de Endrick, para o Real Madrid. A tendência é que o clube aceite negociar por cerca de 30 milhões de euros, mesmo valor da venda de Richard Ríos para o Benfica.

Luighi é outro que pode deixar o Palmeiras. Um dos cinco nomes promovidos ao elenco principal no início da temporada, o atacante recebeu sequência no primeiro semestre, principalmente durante o Campeonato Paulista. No entanto, perdeu espaço com as chegadas na última janela e alterna entre profissional e base.

Vitor Roque brilha no Palmeiras e retorna à Seleção

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque engatou uma ótima sequência após o Mundial de Clubes e se firmou como referência da equipe de Abel Ferreira na disputa pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

O empresário do atacante revelou, em entrevista recente, que o jogador recebeu uma proposta de 35 milhões de euros do futebol árabe, projeto que não interessa neste momento da carreira, e que ofertas na casa dos 50 milhões de euros devem chegar ao Palmeiras vindas de clubes ingleses.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, entrou no rador de clubes europeus para a próxima janela de transferências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após encontrar dificuldades para achar um atacante titular no mercado, o Palmeiras não tem interesse em negociar Vitor Roque, a menos que receba uma proposta considerada "irrecusável", como nos casos de Vitor Reis e Richard Ríos.

Caso negocie Vitor Roque pelos valores indicados por seu agente, o Palmeiras praticamente dobraria o investimento feito na compra, quando pagou 25,5 milhões de euros fixos ao Barcelona pelo jogador.

O plano de disputar a próxima Copa do Mundo com a seleção brasileira é outro trunfo do clube na missão de segurar o atacante. Roque voltou a ser convocado atuando no futebol brasileiro e teria pouco menos de seis meses para se adaptar a um novo clube antes da competição.

Vale lembrar que o atacante teve dificuldades para se adaptar ao futebol espanhol. No Palmeiras, precisou de 13 partidas e pouco mais de 900 minutos para balançar as redes pela primeira vez.