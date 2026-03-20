Conmebol divulga datas e horários dos jogos da fase de grupos da Libertadores
Rodada de abertura está programada para a semana do dia 7 de abril
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A Conmebol divulgou a tabela detalhada com as datas e horários da fase de grupos da Libertadores de 2026. A rodada de abertura está programada para a semana do dia 7 de abril e contará com seis representantes brasileiros na disputa pelo título continental: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.
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Agenda completa dos times brasileiros
🔴 Flamengo (Grupo A)
- 08/04 (Qua) às 21h30: Cusco x Flamengo
- 16/04 (Qui) às 21h30: Flamengo x Independiente Medellín
- 29/04 (Qua) às 21h30: Estudiantes x Flamengo
- 07/05 (Qui) às 21h30: Independiente Medellín x Flamengo
- 20/05 (Qua) às 21h30: Flamengo x Estudiantes
- 26/05 (Ter) às 21h30: Flamengo x Cusco
🔴 Fluminense (Grupo C)
- 07/04 (Ter) às 19h00: Deportivo La Guaira x Fluminense
- 15/04 (Qua) às 21h30: Fluminense x Independiente Rivadavia
- 30/04 (Qui) às 19h00: Bolívar x Fluminense
- 06/05 (Qua) às 21h30: Independiente Rivadavia x Fluminense
- 19/05 (Ter) às 19h00: Fluminense x Bolívar
- 27/05 (Qua) às 21h30: Fluminense x Deportivo La Guaira
🔵 Cruzeiro (Grupo D)
- 07/04 (Ter) às 19h00: Barcelona-EQU x Cruzeiro (Monumental de Guayaquil)
- 15/04 (Qua) às 19h00: Cruzeiro x Universidad Católica (Mineirão)
- 28/04 (Ter) às 21h30: Cruzeiro x Boca Juniors (Mineirão)
- 06/05 (Qua) às 23h00: Universidad Católica x Cruzeiro (San Carlos de Apoquindo)
- 19/05 (Ter) às 21h30: Boca Juniors x Cruzeiro (La Bombonera)
- 28/05 (Qui) às 21h30: Cruzeiro x Barcelona-EQU (Mineirão)
⚫ Corinthians (Grupo E)
- 09/04 (Qui) às 21h00: Platense x Corinthians (Vicente López)
- 15/04 (Qua) às 21h30: Corinthians x Santa Fe (Neo Química Arena)
- 30/04 (Qui) às 21h00: Corinthians x Peñarol (Neo Química Arena)
- 06/05 (Qua) às 21h30: Santa Fe x Corinthians (El Campín)
- 21/05 (Qui) às 21h30: Peñarol x Corinthians (Campeón del Siglo)
- 27/05 (Qua) às 21h30: Corinthians x Platense (Neo Química Arena)
🟢 Palmeiras (Grupo F)
- 08/04 (Qua) às 21h30: Junior Barranquilla x Palmeiras (Cartagena)
- 16/04 (Qui) às 19h00: Palmeiras x Sporting Cristal (Allianz Parque)
- 29/04 (Qua) às 21h30: Cerro Porteño x Palmeiras (Nueva Olla)
- 05/05 (Ter) às 19h00: Sporting Cristal x Palmeiras (Nacional de Lima)
- 20/05 (Qua) às 21h30: Palmeiras x Cerro Porteño (Allianz Parque)
- 28/05 (Qui) - A definir: Palmeiras x Junior Barranquilla (Allianz Parque)
🟡 Mirassol (Grupo G)
- 08/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Lanús (Maião)
- 14/04 (Ter) às 23h00: LDU x Mirassol (Casa Blanca)
- 29/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Always Ready (Maião)
- 07/05 (Qui) às 19h00: Mirassol x LDU (Maião)
- 19/05 (Ter) às 21h00: Always Ready x Mirassol (Municipal El Alto)
- 26/05 (Ter) às 19h00: Lanús x Mirassol (La Fortaleza)
Caminho até a Final
A fase de grupos se estenderá até o dia 28 de maio. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, cujo início está previsto para a segunda semana de agosto. A grande decisão da Libertadores 2026 acontecerá no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Mudanças no regulamento
A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.
A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:
- Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos.
- Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes.
- Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.
A nova ordem de desempate completa
Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:
- Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si).
- Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
- Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
- Menor número de cartões vermelhos.
- Menor número de cartões amarelos.
- Sorteio.
O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.
Os grupos da Copa Libertadores de 2026:
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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