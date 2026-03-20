Conmebol divulga datas e horários dos jogos da fase de grupos da Libertadores

A Conmebol divulgou a tabela detalhada com as datas e horários da fase de grupos da Libertadores de 2026. A rodada de abertura está programada para a semana do dia 7 de abril e contará com seis representantes brasileiros na disputa pelo título continental: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

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Agenda completa dos times brasileiros

🔴 Flamengo (Grupo A)

08/04 (Qua) às 21h30: Cusco x Flamengo

Cusco x Flamengo 16/04 (Qui) às 21h30: Flamengo x Independiente Medellín

Flamengo x Independiente Medellín 29/04 (Qua) às 21h30: Estudiantes x Flamengo

Estudiantes x Flamengo 07/05 (Qui) às 21h30: Independiente Medellín x Flamengo

Independiente Medellín x Flamengo 20/05 (Qua) às 21h30: Flamengo x Estudiantes

Flamengo x Estudiantes 26/05 (Ter) às 21h30: Flamengo x Cusco

🔴 Fluminense (Grupo C)

07/04 (Ter) às 19h00: Deportivo La Guaira x Fluminense 15/04 (Qua) às 21h30: Fluminense x Independiente Rivadavia 30/04 (Qui) às 19h00: Bolívar x Fluminense 06/05 (Qua) às 21h30: Independiente Rivadavia x Fluminense 19/05 (Ter) às 19h00: Fluminense x Bolívar 27/05 (Qua) às 21h30: Fluminense x Deportivo La Guaira

🔵 Cruzeiro (Grupo D)

07/04 (Ter) às 19h00: Barcelona-EQU x Cruzeiro (Monumental de Guayaquil)

Barcelona-EQU x Cruzeiro (Monumental de Guayaquil) 15/04 (Qua) às 19h00: Cruzeiro x Universidad Católica (Mineirão)

Cruzeiro x Universidad Católica (Mineirão) 28/04 (Ter) às 21h30: Cruzeiro x Boca Juniors (Mineirão)

Cruzeiro x Boca Juniors (Mineirão) 06/05 (Qua) às 23h00: Universidad Católica x Cruzeiro (San Carlos de Apoquindo)

Universidad Católica x Cruzeiro (San Carlos de Apoquindo) 19/05 (Ter) às 21h30: Boca Juniors x Cruzeiro (La Bombonera)

Boca Juniors x Cruzeiro (La Bombonera) 28/05 (Qui) às 21h30: Cruzeiro x Barcelona-EQU (Mineirão)

⚫ Corinthians (Grupo E)

09/04 (Qui) às 21h00: Platense x Corinthians (Vicente López) 15/04 (Qua) às 21h30: Corinthians x Santa Fe (Neo Química Arena) 30/04 (Qui) às 21h00: Corinthians x Peñarol (Neo Química Arena) 06/05 (Qua) às 21h30: Santa Fe x Corinthians (El Campín) 21/05 (Qui) às 21h30: Peñarol x Corinthians (Campeón del Siglo) 27/05 (Qua) às 21h30: Corinthians x Platense (Neo Química Arena)

🟢 Palmeiras (Grupo F)

08/04 (Qua) às 21h30: Junior Barranquilla x Palmeiras (Cartagena)

Junior Barranquilla x Palmeiras (Cartagena) 16/04 (Qui) às 19h00: Palmeiras x Sporting Cristal (Allianz Parque)

Palmeiras x Sporting Cristal (Allianz Parque) 29/04 (Qua) às 21h30: Cerro Porteño x Palmeiras (Nueva Olla)

Cerro Porteño x Palmeiras (Nueva Olla) 05/05 (Ter) às 19h00: Sporting Cristal x Palmeiras (Nacional de Lima)

Sporting Cristal x Palmeiras (Nacional de Lima) 20/05 (Qua) às 21h30: Palmeiras x Cerro Porteño (Allianz Parque)

Palmeiras x Cerro Porteño (Allianz Parque) 28/05 (Qui) - A definir: Palmeiras x Junior Barranquilla (Allianz Parque)

🟡 Mirassol (Grupo G)

08/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Lanús (Maião) 14/04 (Ter) às 23h00: LDU x Mirassol (Casa Blanca) 29/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Always Ready (Maião) 07/05 (Qui) às 19h00: Mirassol x LDU (Maião) 19/05 (Ter) às 21h00: Always Ready x Mirassol (Municipal El Alto) 26/05 (Ter) às 19h00: Lanús x Mirassol (La Fortaleza)

Caminho até a Final

A fase de grupos se estenderá até o dia 28 de maio. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, cujo início está previsto para a segunda semana de agosto. A grande decisão da Libertadores 2026 acontecerá no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Estádio Centenário, em Montevidéu (Foto: NICOLAS GARCIA / AFP)

Mudanças no regulamento

A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.

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A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:

1 . Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos. 2 . Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes. 3 . Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.

A nova ordem de desempate completa

Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:

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1 . Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si). 2 . Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos). 3 . Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos). 4 . Menor número de cartões vermelhos. 5 . Menor número de cartões amarelos. 6 . Sorteio.

O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.

Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

Taça da Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

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