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Conmebol divulga datas e horários dos jogos da fase de grupos da Libertadores

Rodada de abertura está programada para a semana do dia 7 de abril

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João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
19:25
Taça da Libertadores
imagem cameraTroféu da Libertadores (Foto: DIVULGAÇÃO/CONMEBOL)
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A Conmebol divulgou a tabela detalhada com as datas e horários da fase de grupos da Libertadores de 2026. A rodada de abertura está programada para a semana do dia 7 de abril e contará com seis representantes brasileiros na disputa pelo título continental: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

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Agenda completa dos times brasileiros

🔴 Flamengo (Grupo A)

  • 08/04 (Qua) às 21h30: Cusco x Flamengo
  • 16/04 (Qui) às 21h30: Flamengo x Independiente Medellín
  • 29/04 (Qua) às 21h30: Estudiantes x Flamengo
  • 07/05 (Qui) às 21h30: Independiente Medellín x Flamengo
  • 20/05 (Qua) às 21h30: Flamengo x Estudiantes
  • 26/05 (Ter) às 21h30: Flamengo x Cusco

🔴 Fluminense (Grupo C)

  1. 07/04 (Ter) às 19h00: Deportivo La Guaira x Fluminense
  2. 15/04 (Qua) às 21h30: Fluminense x Independiente Rivadavia
  3. 30/04 (Qui) às 19h00: Bolívar x Fluminense
  4. 06/05 (Qua) às 21h30: Independiente Rivadavia x Fluminense
  5. 19/05 (Ter) às 19h00: Fluminense x Bolívar
  6. 27/05 (Qua) às 21h30: Fluminense x Deportivo La Guaira

🔵 Cruzeiro (Grupo D)

  • 07/04 (Ter) às 19h00: Barcelona-EQU x Cruzeiro (Monumental de Guayaquil)
  • 15/04 (Qua) às 19h00: Cruzeiro x Universidad Católica (Mineirão)
  • 28/04 (Ter) às 21h30: Cruzeiro x Boca Juniors (Mineirão)
  • 06/05 (Qua) às 23h00: Universidad Católica x Cruzeiro (San Carlos de Apoquindo)
  • 19/05 (Ter) às 21h30: Boca Juniors x Cruzeiro (La Bombonera)
  • 28/05 (Qui) às 21h30: Cruzeiro x Barcelona-EQU (Mineirão)

⚫ Corinthians (Grupo E)

  1. 09/04 (Qui) às 21h00: Platense x Corinthians (Vicente López)
  2. 15/04 (Qua) às 21h30: Corinthians x Santa Fe (Neo Química Arena)
  3. 30/04 (Qui) às 21h00: Corinthians x Peñarol (Neo Química Arena)
  4. 06/05 (Qua) às 21h30: Santa Fe x Corinthians (El Campín)
  5. 21/05 (Qui) às 21h30: Peñarol x Corinthians (Campeón del Siglo)
  6. 27/05 (Qua) às 21h30: Corinthians x Platense (Neo Química Arena)

🟢 Palmeiras (Grupo F)

  • 08/04 (Qua) às 21h30: Junior Barranquilla x Palmeiras (Cartagena)
  • 16/04 (Qui) às 19h00: Palmeiras x Sporting Cristal (Allianz Parque)
  • 29/04 (Qua) às 21h30: Cerro Porteño x Palmeiras (Nueva Olla)
  • 05/05 (Ter) às 19h00: Sporting Cristal x Palmeiras (Nacional de Lima)
  • 20/05 (Qua) às 21h30: Palmeiras x Cerro Porteño (Allianz Parque)
  • 28/05 (Qui) - A definir: Palmeiras x Junior Barranquilla (Allianz Parque)

🟡 Mirassol (Grupo G)

  1. 08/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Lanús (Maião)
  2. 14/04 (Ter) às 23h00: LDU x Mirassol (Casa Blanca)
  3. 29/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Always Ready (Maião)
  4. 07/05 (Qui) às 19h00: Mirassol x LDU (Maião)
  5. 19/05 (Ter) às 21h00: Always Ready x Mirassol (Municipal El Alto)
  6. 26/05 (Ter) às 19h00: Lanús x Mirassol (La Fortaleza)

Caminho até a Final

A fase de grupos se estenderá até o dia 28 de maio. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, cujo início está previsto para a segunda semana de agosto. A grande decisão da Libertadores 2026 acontecerá no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Estádio Centenário, em Montevidéu
Estádio Centenário, em Montevidéu (Foto: NICOLAS GARCIA / AFP)

Mudanças no regulamento

A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.

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A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:

    1.
  1. Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos.
    2. 2.
  2. Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes.
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.

A nova ordem de desempate completa

Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:

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    1.
  1. Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si).
    2. 2.
  2. Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
    4. 4.
  4. Menor número de cartões vermelhos.
    5. 5.
  5. Menor número de cartões amarelos.
    6. 6.
  6. Sorteio.

O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.

Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín

Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima

Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia

Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)

Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense

Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal

Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol

Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central

Taça / troféu da Libertadores
Taça da Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

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