Rio de Janeiro está entre as candidatas a sediar a final da Libertadores de 2027; veja as outras

Enquanto os clubes se preparam para o início da fase de grupos da Libertadores deste ano, a Conmebol já começa a idealizar a edição de 2027. Diante deste cenário, a entendidade já recebeu quatro candidaturas para sediar a decisão, que neste ano será em Montevidéu, no Uruguai. Entre as favoritas para receber a final do ano que vem, uma delas é o Rio de Janeiro, no Maracanã.

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Além do Rio, as outras três cidades que enviaram candidaturas foram: Brasília (Brasil), La Plata (Argentina) e Assunção (Paraguai).

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, falou sobre a possibilidade da decisão voltar para o Brasil.

- É uma das possiblidades sim. Hoje mesmo, tem candidaturas apresentadas pela CBF para jogar em Brasília ou no Rio, mas também tem da AFA, para jogar em La Plata (Argentina). Tem também mais uma para jogar aqui em Assunção (Paraguai) - disse Alejandro Domínguez, em entrevista à "GeTV".

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, comenta sede da final da Libertadores de 2027 (Foto: Divulgação/Conmebol)

- Até agora, a gente tem três. pode ter uma quarta, mas o conselho tem que decidir. Brasil já fez várias finais, mas por que não? (risos). É uma decisão que o conselho vai tomar - completou.

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Rio de Janeiro já recebeu a final da Libertadores em duas oportunidades

Desde que a final da Libertadores passou a ser disputada em jogo único, o Rio de Janeiro já recebeu duas decisões do torneio. A primeira foi em 2020, quando o Palmeiras venceu o Santos. Depois, em 2023, o Fluminense superou o Boca Juniors. Ambas as partidas foram realizadas no Maracanã.

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